Лерчек под арестом, изменивший жене Natan и влюбленная Бородина: как прошла премия Жара Media Awards

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Премия Жара Media Awards 2024
Популярным блогерам и артистам были вручены статуэтки за лучшие клипы, музыкальные альбомы, песни и другие достижения. В двух номинациях на победу претендовала блогер Лерчек, которая сейчас находится под домашним арестом из-за нового уголовного дела. Из программы блогер была исключена, однако еще несколько дней назад на официальном сайте за нее можно было проголосовать.
Среди номинантов также были Ольга Бузова, Инстасамка, Филипп Киркоров, Леон Кемстач, Natan, Лолита и другие звезды.
Ковровая дорожка премии Жара Media Awards 2024
Филипп Киркоров на дорожке не появился, но был заявлен в номинации «Коллаб года» за совместную песню с Олегом Майами «Стирай». Ксения Бородина, которая в этом году стала одной из ведущих премии, на дорожку вышла с дочками и возлюбленным Николаем Сердюковым. Кроме того, Бородина и Сердюков были представлены в номинации «Пара года».
Конкуренцию им составили Эльдар Джарахов и Мона, которые позировали на дорожке в парных образах. Среди приглашенных на мероприятие были Алена Водонаева, Анастасия Созоник, Джиган, Оксана Самойлова, Стас Ярушин, Люся Чеботина, Яна Рудковская и множество других звезд.
Откровения артистов
В ходе общения с журналистами знаменитости обсудили свои планы на будущее и высказали мнения о новых инициативах российских властей. Жена Джигана и мама четверых детей Оксана Самойлова отметила, что для повышения рождаемости в стране необходима «подушка безопасности» для российских женщин. По ее мнению, это могло бы привести к тому, что в каждой семье будет по пять детей.
«Элементарно повысить рождаемость, если бы была возможность достойно содержать детей. То есть не так, что в каких-то обносках, и ты сам, что нашел, то и дал», — заявила блогер.Продюсер Яна Рудковская рассказала о своей мечте. Она сообщила, что хотела бы купить квартиру в историческом здании в Санкт-Петербурге, так как считает этот город своим местом силы.
Актер и музыкант Станислав Ярушин высказал свое мнение по поводу повышения МРОТ с 2025 года. Он отметил, что у каждого человека свои финансовые запросы и подчеркнул, что всегда умел жить в пределах своих средств. Ярушин посоветовал инвестировать, независимо от уровня МРОТ, и настаивал на важности регулярных сбережений. Он также рассказал журналистам о том, чем закончились его судебные разборки с Инстасамкой. Артист сообщил, что выплатил коллеге по сцене 550 тыс. рублей по причине нарушения авторских прав.
«Нам многие ребята, я благодарен очень многим артистам, на которых мы делали каверы, говорят: «Спасибо огромное, что вы популяризируете наши песни, нам очень приятно». И есть такой прецедент. И много таких примеров, что после того, как песни прозвучали в МузЛофте, даже уже забытые, их стали больше слушать», — сказал Ярушин.
Напомним, в июне Инстасамка выиграла суд у Ярушина по делу о нарушении авторского права. Причиной иска, который подал директор Инстасамки Максим Столяров, стал кавер на песню певицы «За деньги — да», который исполнила Mia Boyka на шоу Ярушина MUZLOFT.
Награждение номинантов Жара Media 2024
Победу в номинации «Инфлюенсер года» одержала Оксана Самойлова. Epic мужчиной года стал Niletto. В числе претендентов на это звание были Джиган, Toni, Миша Марвин, Леша Свик и Natan, который недавно оказался в центре скандала. Напомним, женатого артиста застали за поцелуями с Лерчек во время съемок шоу «Звезды в джунглях».
Несмотря на неприятный инцидент на съемках шоу, Natan остался в программе премии, хотя ведущие не упустили шанса пошутить, что он мог бы выиграть в номинации Epic Fail.
Среди других лауреатов статуэтки получили Люся Чеботина за клип «За бывшего», Мот за альбом «Август навсегда», а Егор Крид — за совместный трек с Jony «Дым». Anna Asti была признана хитмейкером года, хотя на церемонии не присутствовала, но записала видеообращение для гостей. Эмин Агаларов вручил Яне Рудковской специальную награду «Легенда медиаиндустрии». Инстасамка и Moneyken были названы медиасемьей года, а кавером года стали «Океаны» в исполнении Xolidayboy.
Частью шоу стала музыкальная программа — на сцене в этот вечер пели Soda Luv, Коста Лакоста, Люся Чеботина, Валя Карнавал, Мот, Gayazovs Brothers. Прозвучал нашумевший хит «Гламур». Финальным аккордом стало выступление Инстасамки.
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