Киркоров может отдать почти полмиллиона на новый пресс
Хирург Балакеримова: новый пресс обойдется Киркорову в 400 тысяч рублей
Народный артист России Филипп Киркоров может потратить не менее 400 тысяч рублей на операцию по восстановлению кубиков пресса. Об этом рассказала пластический хирург Зухра Балакеримова.
По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», увеличение живота после липосакции — это естественный процесс, который можно исправить. У певца он появился спустя три года после пластики, что свойственно при изменении веса.
«В будущем нарастает именно та зона, где есть жир. Жировые ловушки со временем набрали дополнительный объем, поэтому сейчас такое ощущение, что животик стал намного объемнее, чем он был ранее. Стоимость операции в целом от 400 тысяч рублей и выше, все зависит от метода», — отметила специалист.Уточняется, что живот у Киркорова заметили на его недавнем концерте. По наблюдениям поклонников, певец поправился и выглядел уставшим.
В 2023–2024 годах артист сделал ряд операций у хирурга Тимура Хайдарова: круговую подтяжку лица, липосакцию, липоскульптурирование и блефаропластику. Также его подозревали в наращивании ягодиц и мышц рук.