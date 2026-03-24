Киркоров может отдать почти полмиллиона на новый пресс

24 марта 2026, 11:52

Хирург Балакеримова: новый пресс обойдется Киркорову в 400 тысяч рублей

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Народный артист России Филипп Киркоров может потратить не менее 400 тысяч рублей на операцию по восстановлению кубиков пресса. Об этом рассказала пластический хирург Зухра Балакеримова.





По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», увеличение живота после липосакции — это естественный процесс, который можно исправить. У певца он появился спустя три года после пластики, что свойственно при изменении веса.

«В будущем нарастает именно та зона, где есть жир. Жировые ловушки со временем набрали дополнительный объем, поэтому сейчас такое ощущение, что животик стал намного объемнее, чем он был ранее. Стоимость операции в целом от 400 тысяч рублей и выше, все зависит от метода», — отметила специалист.