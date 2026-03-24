Луис Сквиччиарини раскрыл подробности лечения блогера Валерии Чекалиной
Жених блогера Лерчек, Луис Сквиччиарини, поделился новостями о состоянии здоровья своей возлюбленной. Об этом пишет Telegram-канал Starhit.ru.
Он сообщил, что Валерия Чекалина прекратила прием сильнодействующих обезболивающих и теперь может передвигаться самостоятельно. Пара пока не рассматривает возможность лечения за границей, так как врачи не уверены в безопасности долгого перелета для россиянки.
Напомним, Троицкий суд Москвы отправил блогера под домашний арест по обвинению в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу. Чекалину госпитализировали в реанимацию онкологического отделения 3 марта 2026 года, всего через день после выписки из роддома. Луис сообщил о диагнозе своей возлюбленной 8 марта: у Валерии обнаружили рак желудка.
