«Артист тысячеликий»: Друг Александра Петрова раскрыл причину хейта в адрес коллеги
Актёр Никита Павленко поделился мнением о негативных отзывах в адрес своего друга Александра Петрова.
В интервью Леди Mail перед премьерой фильма «Коммерсант» артист объяснил, почему зрители двояко воспринимают коллегу. По мнению Павленко, причина кроется в зависти.
«Просто многие привыкли к кино-фастфуду, а не к работам столь высокого уровня, которые создаёт Александр Андреевич Петров. Я же знаю Сашу как артиста тысячеликим. И никто не переубедит меня в том, что он невероятно талантлив и большой профессионал. На него смотришь на экране и не понимаешь, чего дальше ждать от его героя, а это — большой дар», — заявил Никита.Он добавил, что хейт даже должен существовать у артиста. Сам же Павленко хейтеров не имеет: лично он с ними не встречался и за постами в интернете не следит.