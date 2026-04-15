«Артист тысячеликий»: Друг Александра Петрова раскрыл причину хейта в адрес коллеги

15 апреля 2026, 19:38

Актёр Никита Павленко объяснил негатив в адрес Александра Петрова завистью

Никита Павленко (Фото: Instagram* @nickitapavlenko)

Актёр Никита Павленко поделился мнением о негативных отзывах в адрес своего друга Александра Петрова.





В интервью Леди Mail перед премьерой фильма «Коммерсант» артист объяснил, почему зрители двояко воспринимают коллегу. По мнению Павленко, причина кроется в зависти.

«Просто многие привыкли к кино-фастфуду, а не к работам столь высокого уровня, которые создаёт Александр Андреевич Петров. Я же знаю Сашу как артиста тысячеликим. И никто не переубедит меня в том, что он невероятно талантлив и большой профессионал. На него смотришь на экране и не понимаешь, чего дальше ждать от его героя, а это — большой дар», — заявил Никита.