Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Москве

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его ассистент Станислав Калинкин.
Он отметил, что сам пока не в курсе, по какой причине Пригожина экстренно увезли в больницу. Но добавил, что последнее время продюссер действительно неважно себя чувствовал и немного простыл.
Сам Пригожин, который вышел на связь, не раскрыл причин госпитализации. Но уточнил, что ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать неудобно. Отмечается, что у продюсера был хриплый голос.
Ранее стало известно о госпитализации в Минске российской телеведущей Леры Кудрявцевой. Ей диагностировали серьёзное заболевание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Надежда Бабкина упала в обморок на съемках
Агутину провели срочную операцию по удалению тромба
Пугачёвой стало плохо на шопинге на Кипре
Сам Пригожин, который вышел на связь, не раскрыл причин госпитализации. Но уточнил, что ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать неудобно. Отмечается, что у продюсера был хриплый голос.
Читайте также:
Надежда Бабкина упала в обморок на съемках
Агутину провели срочную операцию по удалению тромба
Пугачёвой стало плохо на шопинге на Кипре
Анастасия Чинкова