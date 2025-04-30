Клава Кока показала трогательные фото с родственниками, игравшими в кино

Клава Кока с бабушкой и дедушкой (фото: Telegram @klavacoca)
Клава Кока навестила бабушку и дедушку. Певица призналась, что невероятно счастлива быть вместе с ними.
Исполнительница хита «Покинула чат» родилась в многодетной семье в Екатеринбурге. У Коки есть старший брат Лев и младшая сестра Лада. Певица часто говорит о тёплых отношениях с близкими, которым она старается уделять внимание, несмотря на загруженный график.
На этой неделе Клаве удалось навестить бабушку с дедушкой и провести несколько часов в кафе и на природе с родителями, братом и сестрой. Певица представила несколько фото с близкими.
Также звезда опубликовала кадр из фильма, где снимался её дедушка.
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На этой неделе Клаве удалось навестить бабушку с дедушкой и провести несколько часов в кафе и на природе с родителями, братом и сестрой. Певица представила несколько фото с близкими.
«Клавочка у нас! Она здесь будет жить, выходить замуж и рожать детей», – с юмором заявил дедушка певицы, рассмешив жену и внучку.Бабушка Коки приготовила любимые блюда внучки. Больше всего певица оценила картошку с рыбой.
Также звезда опубликовала кадр из фильма, где снимался её дедушка.
«А вот так выглядел мой дедушка больше 50 лет назад! Фильм с его участием до сих пор показывают! Смотрим! Кто не в курсе, бабушка и дедушка у меня – представители актёрской профессии», – написала Клава.Читайте также:
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Анастасия Чинкова