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Клава Кока показала трогательные фото с родственниками, игравшими в кино

Певица Клава Кока навестила родственников, несмотря на загруженный график
Клава Кока с бабушкой и дедушкой (фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока с бабушкой и дедушкой (фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока навестила бабушку и дедушку. Певица призналась, что невероятно счастлива быть вместе с ними.
Исполнительница хита «Покинула чат» родилась в многодетной семье в Екатеринбурге. У Коки есть старший брат Лев и младшая сестра Лада. Певица часто говорит о тёплых отношениях с близкими, которым она старается уделять внимание, несмотря на загруженный график.

На этой неделе Клаве удалось навестить бабушку с дедушкой и провести несколько часов в кафе и на природе с родителями, братом и сестрой. Певица представила несколько фото с близкими.

«Клавочка у нас! Она здесь будет жить, выходить замуж и рожать детей», – с юмором заявил дедушка певицы, рассмешив жену и внучку.
Бабушка Коки приготовила любимые блюда внучки. Больше всего певица оценила картошку с рыбой.

Также звезда опубликовала кадр из фильма, где снимался её дедушка.

«А вот так выглядел мой дедушка больше 50 лет назад! Фильм с его участием до сих пор показывают! Смотрим! Кто не в курсе, бабушка и дедушка у меня – представители актёрской профессии», – написала Клава.
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«Тараканы привыкают к любому яду»: Поплавская назвала паразитами покинувших Россию артистов
Поплавская сравнила Лазареву*, Смольянинова* и Панина** с тараканами
30 апреля 2025, 16:19

Яна Поплавская (фото: Telegram @the_yana_poplavskaya)

С начала СВО на Украине некоторые знаменитости покинули Россию и стали негативно высказываться о Родине и соотечественниках. Актриса Яна Поплавская высказалась о некоторых артистах, которые больше всего удивили своим поведением россиян.
Нелестно высказываться о России с 2022 года продолжают телеведущая Татьяна Лазарева*, актёры Артур Смольянинов* и Алексей Панин**. Поплавская сравнила их с тараканами, которые могут выжить в любых условиях.

Покинувшие страну артисты, отметила актриса, растоптали самих себя. Своими выходками они сделали всё, чтобы упасть в глазах общественности.

«Я прекрасно понимаю, что они, как тараканы, привыкают к любому яду. Тараканы имеют генетическую особенность, что адаптируются достаточно быстро ко всему», – подчеркнула звезда фильма «Про красную шапочку» в беседе с aif.ru.
Поплавская опасается, что эти «тараканы» могут поползти в Россию. В связи с этим, она призвала уехавших артистов оставаться за границей.

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*признан Минюстом РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признан Минюстом РФ иноагентом
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#россия
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Муж Леры Кудрявцевой вышел на связь после новостей об алкоголизме – фото
30 апреля 2025, 16:04

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (фото: Instagram* @leratv)

Муж Леры Кудрявцевой вышел на связь после новостей об алкоголизме. 37-летний Игорь Макаров опубликовал фотографию в личном блоге.
Первые разговоры о разладе в семье телеведущей появились в прошлом году, когда Кудрявцева обвинила супруга в зависимости и ушла от него. Спустя время пара помирилась, но уже в начале 2025 года звезда экранов вновь заговорила о проблемах. Лера призналась, что устала спасать спортсмена и сама нуждается в помощи психолога. Всё это время Макаров отмалчивался, но сейчас всё же решил выйти на связь.

В личном блоге хоккеист опубликовал фотографию из спортзала. По всей видимости, он намерен восстановить прежнюю форму.

Игорь Макаров (фото: Instagram* @igor_makarov25)

Пока неизвестно, удалось ли Лере и Игорю восстановить отношения. Сейчас телеведущая находился вместе с дочерью от Макарова в санатории в Сочи.

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*запрещён в РФ
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#сочи
#санатории
#отношения
#алкоголизм
#спортсмены
#семья
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Отец Тиммы обнародовал разоблачающие ложь Седоковой документы
Отец Тиммы доказал, что экс-муж обеспечивал Седокову и её дочь
30 апреля 2025, 15:46

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)

Отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы обнародовал документы, доказывающие, что его сын обеспечивал Анну Седокову и её дочь. До этого певица жаловалась подписчикам, что в браке с ней у спортсмена были серьёзные финансовые проблемы.
В личном блоге отец Тиммы сообщил, что бывший муж давал Седоковой деньги на развитие собственного бренда одежды. Также его имя указано в договоре годовой аренды апартаментов в США для старшей дочери певицы. В этом же документе указана ежемесячная зарплата Тиммы – пять миллионов рублей.

«А поручителем и финансовым гарантом по нему, как вы думаете, кто выступал? Седокова? Да что вы. Янис Тимма. Да-да, тот самый безработный бездельник, который жил за её счёт. Каким-то чудесным образом у безработного не баскетболиста имелась финансово-кредитная история, подтверждающая получение ежемесячного дохода от спортивного баскетбольного клуба», – высказался отец Тиммы.
Напомним, что близкие спортсмена винят в его самоубийстве именно Седокову. Артистка же опровергает эти заявления, говоря, что в браке с Тиммой жила как в аду.

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*запрещён в РФ
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#отец
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#семья
#финансы
#певица
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«Пошли гулять с медвежонком»: дочь Заворотнюк показала трогательные кадры с новорождённым сыном
Анна Заворотнюк показала новые фото с новорождённым сыном
30 апреля 2025, 15:04

Анна Заворотнюк (фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк радуется материнству. 29-летняя модель показала новорождённого сына.
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк с 2022 года замужем за бизнесменом Тимуром Исмаиловым. С мужчиной Анна познакомилась во время учёбы в университете в США. Девушка долгое время скрывала возлюбленного, поскольку Исмаилов не медийный человек и избегает появления в лентах соцсетей.

2 апреля Заворотнюк родила сына, которого назвали Марселем.В отличие от многих мам, предпочитающих в декрете носить более свободную и комфортную одежду, Анна не стала изменять своему элегантному стилю.

Заворотнюк опубликовала новые фото с малышом. На них она предстала в бежевом джемпере с высоким воротом, юбке в тон свитеру и сером пиджаке. Образ дополнили сумка Chanel и остроносые туфли.
Анна Заворотнюк с сыном (фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Напомним, что в последние годы Заворотнюк живёт на две страны – Россию и ОАЭ. Её супруг работал топ-менеджером в фирме в Дубае. Но после рождения первенца пара решила обосноваться в Москве.

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Сделал вид, что не слышит: Киркоров проигнорировал вопрос о Пугачёвой
Киркоров не ответил на вопрос, поздравил ли Пугачёву с днём рождения
30 апреля 2025, 14:28

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров неоднозначно отреагировал на вопрос об Алле Пугачёвой. Певец сделал вид, будто не слышит, пишет издание Московский комсомолец.
30 апреля поп-королю исполнилось 85 лет, а 15 числа 76-летие отмечала его бывшая жена. Многие поклонники интересуются, поздравил ли её Киркоров.

Журналисты задали артисту соответствующий вопрос на презентации нового клипа на его песню «Везувий». В этот вечер Киркоров активно общался с гостями и журналистами. Однако далеко не все вопросы понравились исполнителю.

«Филипп, а Аллу Борисовну с днём рождения поздравили?», – задала вопрос журналистка.
Вместо ответа Киркоров лишь улыбнулся и сделал вид, будто не услышал. После он поинтересовался: «Ну что, всё? Вопросы все?».

Ранее Киркоров сообщал, что его общение с Пугачёвой полностью прекратилось после объезда певицы из России.

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#певец
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