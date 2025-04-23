«Люди в возрасте уже приземленные»: Клава Кока назвала требования к будущему возлюбленному

Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)
Клава Кока заявила, что не готова вступать в отношения с мужчиной намного старше её. 28-летняя певица выразила мнение, что у людей в возрасте становится меньше лёгкости и авантюризма.
Исполнительница посетила гала-ужин национальной музыкальной «Премии МУЗ-ТВ 2025». Сердце певицы по-прежнему свободно. Более полугода назад Кока рассталась с Александром Повериным. На светском мероприятии артистка порассуждала о приемлемой разнице в возрасте с потенциальным избранником.
Клава Кока убеждена, что построить отношения с большой разницей в возрасте возможно. Прежде всего, всё зависит от человека. Бывает и так, что разница в 10-15 лет совершенно не ощущается. Однако сама она готова выбрать только отношения с ровесниками.
«Иногда секс на первом свидании приводит к свадьбе»: Клава Кока озвучила свои требования к мужчинам
Бывший возлюбленный Клавы Коки признался, почему не позвал её замуж
«Лучше три волосины, но свои»: Клава Кока рассказала о неудачном бьюти-эксперименте
Клава Кока убеждена, что построить отношения с большой разницей в возрасте возможно. Прежде всего, всё зависит от человека. Бывает и так, что разница в 10-15 лет совершенно не ощущается. Однако сама она готова выбрать только отношения с ровесниками.
«Вообще никогда не говори "никогда", но всё-таки мне важно с человеком быть на одной волне, мне важно, чтобы человек был очень активный, чтобы человек был целеустремленный, и у него ещё было много пойнтов в достигаторстве. Мне нравится с человеком вместе расти, – это важно. Всё-таки люди в возрасте уже чуть более приземленные, сложные, авторитетные, меньше легкости, меньше авантюризма», – пояснила Кока, слова которой приводит издание VOICE.Читайте также:
«Иногда секс на первом свидании приводит к свадьбе»: Клава Кока озвучила свои требования к мужчинам
Бывший возлюбленный Клавы Коки признался, почему не позвал её замуж
«Лучше три волосины, но свои»: Клава Кока рассказала о неудачном бьюти-эксперименте
Анастасия Чинкова