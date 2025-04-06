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«Лучше три волосины, но свои»: Клава Кока рассказала о неудачном бьюти-эксперименте

Клава Кока рассказала о неудачной попытке смены имиджа
Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока рассказала о последствиях смены имиджа. Певица в очередной раз убедилась, что ей по душе естественность.
Исполнительница хита «Покинула чат» решила кардинально сменить имидж. Для этого она 11 часов провела в салоне красоты. Однако результат ей совершенно не понравился. Звезда не испытала никакой радости, увидев себя с новой причёской с нарощенными волосами.

«Я решилась на смену причёски и жёстко облажалась. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу всё пошло не так. Всю ночь проплакала из-за новой прически», – рассказала Кока в личном блоге.
В итоге она решила обратиться за помощью к знаменитому стилисту Владу Лисовцу, который вернул ей блонд и привычную стрижку.

После неудачного эксперимента Кока резюмировала, что ей близка натуральность, поэтому пусть лучше будут три волосины, но свои.

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#салон красоты
#красота
#звёзды
#шоу-бизнес
#соцсети
Семенович заявила, что заслужила госнаграду от Путина
06 апреля 2025, 21:27

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Президент России Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Новость наделала много шума, но экс-солистка «Блестящих» заявила, что заслужила эту награду.
На московском фестивале «Удачные песни» Семенович прокомментировала ситуацию, заявив, что происки хейтеров мало её волнуют.

«Критика есть всегда. Когда человек успешный, он кого-то обязательно раздражает, поэтому критика, конечно, была, но я на неё никогда не обращаю внимания», – заявила Анна Семенович в беседе с журналистом NEWS.ru.
Певица отметила, что заслужила эту награду, поскольку уже на протяжении 12 лет ведёт программу «Дембельский альбом» на «Русском радио». Также Семенович гордится тем, что ездила несколько раз в зону СВО и выступала перед российскими бойцами.

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Тётя певицы Дианы Анкудиновой объяснила, почему не забрала её из детдома
06 апреля 2025, 20:30

Диана Анкудинова (фото: Telegram @DianaAnkudinovaOfficial)

До трёх лет Диана Анкудинова жила в биологической семье, где постоянно подвергалась жестокому обращению. Родная тётя певицы рассказала, как девочка попала в детский дом.
Светлана объяснила, что на момент появления на свет будущей артистки, семья была благополучной. Отец был очень рад рождению дочери, однако вскоре его осудили, а мать девочки, Ольга, «сломалась».

Тётя Дианы подчеркнула, что именно заключение отца стало переломным моментом в жизни матери девочки, которая стала злоупотреблять алкоголем и часто уходила в запой.

Светлана отметила, что пыталась помочь сестре, просила племянницу отдавать ей на время, пока мать выпивает. Однако Ольга ничего не понимала, била дочь, забывала её на улице.

В результате, в дело вмешались органы опеки. Последней каплей стала ситуация, когда сожитель Ольги избил Диану. После этого девочку забрали в детский дом, вспомнила тётя певицы в программе «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1».

После этого женщина хотела оформить опеку на племянницу, собирала документы, но не успела – Диану забрала другая семья. Далее о судьбе девушки её биологическая семья узнала только после того, как Анкудинова появилась на телевидении.

«Была истерика, когда увидела ребенка, которого не видела очень долго. Потом мы стали следить, где её покажут. Я когда вижу её на экране, всегда плачу. Её мама, на самом деле, сейчас одна, и она редко бывает трезвая. Я предлагаю ей руку помощи. Я же тоже одна осталась», – рассказала Светлана.
Со слезами на глазах Светлана обратилась к Диане, попросив у неё прощения за то, что не смогла забрать из детского дома. Она заявила, что любит племянницу и никогда не забывала о ней.

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«Он делает песни ниже своего уровня»: Клявер высказался о нынешнем творчестве Костюшкина

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#певица
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#отец
#детские дома
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«Он делает песни ниже своего уровня»: Клявер высказался о нынешнем творчестве Костюшкина
Денис Клявер заявил, что Стас Костюшкин делает песни ниже своего уровня
06 апреля 2025, 19:53

Денис Клявер и Стас Костюшкин (фото: Telegram @kostyushkin_team)

В 2012 году солисты группы «Чай вдвоём» Денис Клявер и Стас Костюшкин объявили о прекращении совместной работы. Дуэт просуществовал 15 лет.
Основной причиной распада стали творческие разногласия между певцами, которые не смогли прийти к компромиссному решению о дальнейшем развитии, направлении музыки и выборе репертуара. Инициатором распада стал Костюшкин. При этом Клявер признался, что для него такое решение стало неожиданным, и он был к нему совершенно не готов.

К нынешнему творчеству Костюшкина бывший коллега относится неоднозначно.

«Мне не всегда нравится. И непонятно зачем он иногда делает песни ниже своего уровня. Но есть достаточно классные треки, типа „Фаина“ или „Женщина, я не танцую“ – там классный стёб. Я думаю, он невероятно талантливый парень, и он должен раскрыть себя ярче, как исполнитель», – поделился мнением Клявер в интервью Борису Корчевникову в его авторской программе «Судьба человека».
Певец также вспомнил, что в момент распада Костюшкин планировал исполнять совершенно другую музыку, больше склоняясь к оперным композициям. Также он намеревался сменить имидж и начать выступать в деловых костюмах. Однако вскоре Стас, по всей видимости, решил отойти от этих идей.

Клявер добавил, что, по его мнению, к решению о сольной карьере Костюшкина мог подтолкнуть кризис среднего возраста, ведь артист старше Дениса на четыре года.

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#интервью
#артист
#песня
#шоу-бизнес
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Сафонов, плативший по распоряжению Жириновского и ставший мемом, не рад своей славе
Помощник Жириновского Сафонов оказался недоволен своей славой
06 апреля 2025, 19:31

Владимир Жириновский (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Несколько лет назад в интернете завирусилось видео, после которого помощник Владимира Жириновского стал мемом. Политик как-то пришёл в аптеку, выбрал препарат и сказал: «Сафонов, оплати!».
Экс-помощник главы ЛДПР с теплом вспоминает дни, проведённые со знаменитым начальником. Александр Сафонов вспомнил, что всегда хотел запомниться общественности рядом с Жириновским. Однако, когда слава настигла его, бремя оказалось слишком тяжёлым.

«Всегда хотелось поучаствовать в ярком моменте с Владимиром Вольфовичем, чтобы запомниться, но когда это произошло, я не был рад – надоело потом удалять сообщения. Как говорится, бойся своих желаний», – заявил Сафонов в беседе с журналистами шоу «Новые русские сенсации» на НТВ.
Бывший помощник Жириновского также вспомнил, что его босс был очень работоспособным и деятельным человеком. Даже в последние дни жизни он продолжал давать указания и просил передавать ему все последние новости.

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#лдпр
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Расставшиеся Павел Табаков и Софья Синицына вместе сводили дочь Мию в кафе
06 апреля 2025, 19:11

Павел Табаков (фото: Instagram* @tabakov_pavel)

Павел Табаков и Софья Синицына, расставшиеся незадолго до рождения дочери Мии, воссоединились ради ребёнка накануне. Семья посетила одно из столичных кафе.
Актриса опубликовала кадр с четырёхлетней дочерью, занявшей стул с наброшенной на него мужской курткой.

«Охрана папиного стула», – подписала снимок Синицына, отметив на нём аккаунт Табакова.
Мия Табакова (фото: Instagram* @yasinitsyna)

Ранее Синицына рассказывала, что разрыв с Табаковым произошёл потому, что они не сошлись в принципиальных вопросах. Роман актёров длился всего полгода, но в итоге у них родилась дочь.

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*запрещён в РФ
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