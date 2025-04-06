«Лучше три волосины, но свои»: Клава Кока рассказала о неудачном бьюти-эксперименте

Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)
Клава Кока рассказала о последствиях смены имиджа. Певица в очередной раз убедилась, что ей по душе естественность.
Исполнительница хита «Покинула чат» решила кардинально сменить имидж. Для этого она 11 часов провела в салоне красоты. Однако результат ей совершенно не понравился. Звезда не испытала никакой радости, увидев себя с новой причёской с нарощенными волосами.
После неудачного эксперимента Кока резюмировала, что ей близка натуральность, поэтому пусть лучше будут три волосины, но свои.
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«Я решилась на смену причёски и жёстко облажалась. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу всё пошло не так. Всю ночь проплакала из-за новой прически», – рассказала Кока в личном блоге.В итоге она решила обратиться за помощью к знаменитому стилисту Владу Лисовцу, который вернул ей блонд и привычную стрижку.
После неудачного эксперимента Кока резюмировала, что ей близка натуральность, поэтому пусть лучше будут три волосины, но свои.
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Анастасия Чинкова