«Когда внутри пусто»: Костенко заступилась за Тарасова после нападок
Анастасия Костенко отреагировала на волну негативных комментариев в адрес её мужа, Дмитрия Тарасова. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Поводом для обсуждений стало видео с празднования дня рождения, под которым пользователи начали критиковать внешность спортсмена.
Костенко решила публично ответить недоброжелателям, отметив, что подобные комментарии больше говорят о самих авторах, чем о тех, кого они пытаются задеть. По её мнению, чужое счастье и любовь часто раздражают людей, которым не хватает тепла в собственной жизни.
Она подчеркнула, что вместо того чтобы работать над собой, некоторые предпочитают выплескивать негатив в интернете, оставляя резкие комментарии под семейными публикациями.
