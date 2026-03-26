Не только сцена: у Билана проблемы с новой фирмой и вопросы от ФНС
Дима Билан, как и многие представители шоу-бизнеса, развивает собственные проекты за пределами сцены. Однако его новая компания ООО «Тристум» пока не демонстрирует успешных финансовых результатов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Согласно доступной информации, на текущий момент фирма зафиксировала убыток в размере около 1,6 миллиона рублей. Это может говорить о начальном этапе развития бизнеса, когда расходы существенно превышают доходы.
Кроме того, у компании отмечены недостоверные сведения в юридических данных. Как правило, подобные ситуации связаны с документальными неточностями или несвоевременно обновлённой информацией. Тем не менее, если такие вопросы не урегулировать, на них может обратить внимание налоговая служба.
Пока остаётся надеяться, что артисту удастся оперативно решить все формальности и вывести проект на стабильный уровень — так же успешно, как складывается его музыкальная карьера.
