Мини-тур Славы принесёт более 5 млн рублей за два вечера
Слава готовится к мини-туру по Подмосковью, который обещает стать весьма прибыльным. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По предварительным оценкам, всего за два концерта певица может заработать более 5 миллионов рублей. Первое выступление пройдёт в Щёлково: стоимость билетов варьируется от 3800 до 7500 рублей, а ожидаемая выручка превышает 2,5 миллиона.
Уже через два дня артистка выйдет на сцену в Мытищах. Несмотря на чуть более доступные цены (от 3000 до 6500 рублей), общий доход с концерта прогнозируется примерно на том же уровне — свыше 2,5 миллиона рублей.
Таким образом, за два вечера Слава может собрать внушительную сумму, превратив апрельские выступления в по-настоящему успешный гастрольный мини-тур.
Читайте также: