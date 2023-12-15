Комик Слепаков* назвал неожиданные условия для выступления в России

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Комик Семён Слепаков* выставил целый перечень условий и потребовал 50 тысяч евро за 40-минутное выступление в России. Об этом сообщает RT в своём Telegram-канале.
Отмечается, что исполнитель согласен исполнить заказ в России только если ему оплатят перелёт бизнес-классом из Тель-Авива в Москву, предоставят личную охрану, а также удлинённую версию автомобиля представительского класса с водителем, который будет соблюдать тишину. А жить комик согласен только в лучшей гостинице города, в люксовом номере с кроватью размера кинг-сайз.
Также в райдере отмечается, что Слепаков* предпочитает быть не русскоговорящим за пределами СНГ.
Кроме того, комик потребовал 50 тысяч евро за 40 минут своего выступления.
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Также в райдере отмечается, что Слепаков* предпочитает быть не русскоговорящим за пределами СНГ.
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Анастасия Чинкова