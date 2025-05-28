Комик Старовойтов столкнулся с ограничениями в работе из-за поддержки России

28 мая 2025, 18:33

Комик Старовойтов заявил, что не может работать на Западе из-за поддержки РФ

Стас Старовойтов (фото: ВКонтакте @starovoytovstas)

Популярный российский комик Стас Старовойтов столкнулся с некоторыми ограничениями в работе из-за поддержки России. Об этом он рассказал в эфире «Вести. Донецк».





Артист подчеркнул, что не может выступать на Западе, поскольку с ним не будет сотрудничать ни один организатор.





«Даже если кто-то найдется и займётся, там прекрасно работают люди со светлыми лицами, которые тут же напишут бумагу о том, что негодяй-террорист пытается ворваться в Евросоюз со своими шуточками», – высказался звезда фильма «Батя».