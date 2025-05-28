Комик Старовойтов столкнулся с ограничениями в работе из-за поддержки России
Комик Старовойтов заявил, что не может работать на Западе из-за поддержки РФ
Популярный российский комик Стас Старовойтов столкнулся с некоторыми ограничениями в работе из-за поддержки России. Об этом он рассказал в эфире «Вести. Донецк».
Артист подчеркнул, что не может выступать на Западе, поскольку с ним не будет сотрудничать ни один организатор.
«Даже если кто-то найдется и займётся, там прекрасно работают люди со светлыми лицами, которые тут же напишут бумагу о том, что негодяй-террорист пытается ворваться в Евросоюз со своими шуточками», – высказался звезда фильма «Батя».Старовойтов также предположил, что в случае проведения им концертов в Европе не исключены провокации, которые могли бы устраивать зрители. Комик отметил, что хотел бы этого избежать.
Ранее артист поделился, где бы он хотел жить, кроме России. Самой комфортной для Старовойтова страной стала бы Куба. Он признался, что хотел бы иметь домик в тёплом и солнечном месте.