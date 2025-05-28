«Хочется как у мамы и папы»: Волочкова раскрыла, почему дочь так и не дошла с женихом до ЗАГСа

28 мая 2025, 17:54

Волочкова осудила жену Вдовина и объяснила, почему дочь не пошла в ЗАГС

Анастасия Волочкова с семьёй (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова объяснила, почему её дочь Ариадна так и не дошла со своим женихом до ЗАГСа. Пара устраивала свадебное торжество, но молодые так и не узаконили свои отношения.





Поклонники были убеждены, что пара расписалась, поскольку рокошное торжество в Петербурге, которое организовывала Волочкова, как раз состоялось после росписи.



Однако выяснилось, что молодые люди только обвенчались. Эти сведения раскрыла телеведущая Елена Николаева, мачеха Ариадны Волочковой.



Анастасия не стала опровергать всплывшую информацию и объяснила поведение молодых. Также балерина осудила нынешнюю жену своего бывшего мужа, которая раскрыла семейную тайну.





«Возможно, Ариадна повторяет мой путь с этими отсутствиями штампов. Наша свадьба с бывшим мужем (Игорем Вдовиным, – прим. ред.) была свадьбой века. Она прошла с невероятным размахом», – отметила Волочкова, слова которой приводит StarHit.

«Это же прекрасно, что ей хочется, как у мамы и папы, а не как у жены моего бывшего мужа, потому что там копировать нечего! Там пожалеть только можно! Если бы у человека было всё в порядке, то она не лезла бы к нам, не пиарилась бы за счёт моего имени», – отметила балерина.

«Жена моего бывшего мужа – это погоняла на всю жизнь к ней прилепится, потому что у неё нет своего имени, она прицепилась к моей фамилии», – добавила Анастасия.