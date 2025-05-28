«Я долго была несчастна»: Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила, почему не нанимает нянь для новорождённой дочери

28 мая 2025, 18:12

Виталина Цымбалюк-Романовская отметила, что никто не верит в отсутствие у неё нянь

Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: ВКонтакте @artvitalina)

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская сама справляется с новорождённой дочерью, которую берёт во все поездки. Бывшая супруга Армена Джиганханяна отметила, что никто не верит в отсутствие у неё нянь и других помощников.





Напомним, что женщина скрывала беременность все девять месяцев, а потом удивила поклонников рождением первенца. При этом до сих пор неизвестно, от кого родила дочь незамужняя Цымбалюк-Романовская. Девочке она дала свою фамилию и отчество Давидовна.





«Я долго была несчастна, теперь я абсолютно счастлива. И ни на секунду Вику не оставляю одну. Мы даже в поездки отправляемся вместе. Никто не верит, что я сама справляюсь со всеми сложностями и воспитанием, без помощи нянек», – подчеркнула подруга Прохора Шаляпина в беседе с «Общественной службой новостей».