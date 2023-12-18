Консьержка рассказала о последней встрече с Красиловым

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Консьержка московского дома, в котором проживал 29-летний шоумен и танцор из группы Little Big Дмитрий Красилов, рассказала об их последней встрече. Об этом пишет «МК».
Тело Дмитрия Красилова обнаружили в его квартире Москве в понедельник, 18 декабря. Предварительно, смерть шоумена носит ненасильственный характер, он скончался в следствии острой сердечной недостаточности.
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РИА: Предварительно, Дмитрий Красилов скончался в результате сердечного приступа
Диана Аванесян