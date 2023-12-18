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В Москве скончался танцор и актёр Дмитрий Красилов

18 декабря 2023, 19:14
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Москве скончался актёр, танцор и шоумен Дмитрий Красилов, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По предварительной информации, Красилову стало плохо вчера вечером, по дороге с работы домой. Сегодня тело танцора было обнаружено в его столичной квартире. Причины смерти артиста пока что не раскрываются.

Красилова с любовью называли «Пухляш». Впервые на него обратили внимание после участия танцора в шоу «Танцы» на канале ТНТ.


Настоящая же известность пришла к Красилову после того, как он принял участие в съёмках клипа группы Little Big. Песня Uno, в ​клипе на которую и снялся танцор, должна была представлять Россию на «Евровидение — 2020», ​однако, конкурс отменили из пандемии коронавируса.

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#танцы
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Стала известна предварительная причина смерти танцора Красилова
Танцор Красилов, предварительно, скончался из-за болезни сердца
18 декабря 2023, 19:44

Фото: iStock/Soumen Hazra

Актёр, танцор и шоумен Дмитрий Красилов мог скончаться от болезни сердца, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, ранее сообщалось, что 29-летнему Красилову стало плохо вчера вечером, когда он возвращался домой с работы. Сегодня бездыханное тело артиста было обнаружено в его квартире в Москве.

По информации 112, смерть Красилова могла наступить в результате сердечной болезни, которая, в свою очередь, могла поразить молодого мужчину из-за лишнего веса. Точная причина смерти звезды будет известна после проведения медицинской экспертизы.

Напомним, Красилов принимал участие в шоу «Танцы» на канале ТНТ, однако, известность он получил после съёмок в клипе группы Little Big на песню Uno.

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Хит Юрия Шатунова «Седая ночь» покорил западные стриминговые площадки
18 декабря 2023, 19:15

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Вслед за песней Кати Лель «Джага-джага» («Мой мармеладный»), легендарный хит Юрия Шатунова «Седая ночь» покоряет западные стриминговые площадки. За последний месяц этот бессмертный сингл «Ласкового мая» прослушали больше трёх миллионов раз.
Кроме того, под него записывают десятки тысяч рилсов (коротких видеороликов) в запрещённой сети Instagram*. Также люди в разных странах мира звонят на радиостанции и просят диджеев включить «Ласковый май». Россияне тоже не остаются в стороне, активно ностальгируя по временам молодости. Например только лишь на одной известной стриминговой платформе песня «Седая ночь» набрала 700 тысяч прослушиваний. Для сравнения: сразу после смерти Юрия Шатунова её прослушали 400 тысяч человек.

Этот трек был написан в 1988 году Юрием Васильевичем и Сергеем Кузнецовым. Незадолго до смерти они судились с уехавшим в США продюсером Андреем Разиным, который пытался убедить служителей Фемиды, что деньги за хиты «Ласкового мая» должны идти ему в Штаты, но не преуспел. Заработок с монетизации творчества остался в РФ и до сих пор идёт семьям создателей хита.

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Актёр Савинков пожелал успеха новому сериалу о Букиных
18 декабря 2023, 18:20

Фото: istockphoto.com/AntonioGuillem

Российский актёр Павел Савинков, исполнивший роль соседа семьи Букиных в ситкоме «Счастливы вместе», пожелал успеха продолжению сериала.
Он отметил, что сериал стал серьёзной частью его жизни, и то, что его не пригласили в продолжение проекта, не расстраивает артиста. Савенков ответил, что, скорее всего, такой ход был спланирован сценаристами и продюсерами заранее, и высказал уверенность в том, что в действиях создателей, должно быть, есть оправданная цель.

Сам сериал, по словам актёра, он смотреть будет и продолжение ему интересно.

«Должно сложиться очень много обстоятельств, какое-то точное попадание во время, в зрителя. Не знаю, тут не угадаешь. Мне кажется, это лотерея во многом. Я уверен, что там много усилий и таланта вложено. Очень много примеров того, что какие-то замечательные вещи проваливаются в прокате. Поэтому тут не угадаешь, но я желаю, чтобы все получилось», — добавил в беседе с Газета.ру Савенков.

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#сериал
#кино
#актёр
#шоу-бизнес
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Миронов сообщил, что Орбакайте не разговаривала с ним неделю из-за его ошибки
18 декабря 2023, 17:53

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Популярный российский актер Евгений Миронов рассказал, что однажды случайно обидел Кристину Орбакайте. Он поделился постыдной историей во время съемок шоу «Синяя птица», приводит его слова портал smotrim.ru.
Артистка принимала участие в съемках фильма «Лимита», где также снимался Владимир Машков м Евгений Миронов. Актер был лично не знаком с певицей, и решил сделать комплимент ее творчеству, чтобы установить с ней контакт. 

Миронов сказал Орбакайте, что ему нравится песня «Посмотри в глаза», исполнителем которой на самом деле является Наталья Ветлицкая. Миронов отметил, что артистка сильно обиделась на него и не разговаривала с ним на протяжении недели.  

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#шоу-бизнес
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#певица
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Бренд Balenciaga разорвал сотрудничество с Киркоровым за поддержку Путина
Бренд Balenciaga перестал продавать вещи Киркорову за поддержку России и Путина
18 декабря 2023, 17:26

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певец Филипп Киркоров сообщил, что модный дом Balenciaga разорвал с ним сотрудничество за поддержку президента России Владимира Путина и всей России. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Завтрак со звездой».
Музыкант рассказал, что на протяжении многих лет покупал одежду у модного бренда со штаб-квартирой в Париже. Однако недавно его стилисту позвонили представители дома и сообщили о разрыве сотрудничества. 

В бутике заявили, что причиной для такого шага стали политические взгляды российского исполнителя. 

Киркоров отметил, что французский офис бренда направил письма во все свои магазины по всему миру с предупреждением о том, что человеку с такой фамилией продавать продукцию запрещено.

Адвокат певца Александр Добровинский направил иск в модный дом. Он будет требовать ответа в суде за дискриминацию в отношении российского исполнителя. 

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#музыкант
#киркоров
#мода
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Том Круз снял этаж ресторана Аркадия Новикова ради обеда с Эльсиной Хайровой
18 декабря 2023, 15:31

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Американский актер Том Круз арендовал целый этаж популярного лондонского ресторана Mayfair Novikov, принадлежащего известному ресторатору Аркадию Новикову. Всё ради романтического ужина с дочерью российского политика Эльсиной Хайровой.
Ранее 61-летний актер появился с Эльсиной на общественном мероприятии в кругу нескольких друзей. По словам очевидцев, Круз уделял девушке повышенное внимание и выглядел явно увлечённым.

По сообщению таблоида The Sun, на этот раз он решил побаловать спутницу изысканным ужином в престижном ресторане Лондона. Сообщается, что Том Круз заказал блюдо из омаров и суши общей стоимостью около 500 фунтов стерлингов (примерно 58 тысяч рублей). Бдительный охранник вмешался и не позволил одному из сотрудников ресторана сфотографировать пару.

После обеда актёр оставил щедрые чаевые — 100 фунтов. Том Круз и его спутница вышли через боковую дверь ресторана, сели в ожидавший их лимузин и уехали.

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#актёр
#рестораны
#охрана
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Броневицкая поделилась, куда пропала Эдита Пьеха
Броневицкая: «У Эдиты Станиславовны дела соразмерно ее возрасту»
18 декабря 2023, 14:17

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Дочь 86-летней певицы Эдиты Пьехи Илона Броневицкая рассказала, что артистка ведёт закрытый образ жизни, проводя много времени дома с родными вдали от городской суеты.
«У Эдиты Станиславовны дела соразмерно ее возрасту», — приводит utro.ru слова Броневицкой.

Однако, отметила дочь Эдиты Пьехи, вся семья в сборе на Новый год собраться вместе не сможет, чему есть веские основания. Броневицкая также добавила, что сам праздник не представляет для неё огромного значения.

Ранее специалист Городского психолого-педагогического центра Дмитрий Довгалюк заявил, что наилучшим вариантом отдыха на новогодние праздники будет тот, который несвойственен конкретному человеку.

«На противоположные варианты нас часто подталкивают внешние обстоятельства. Так, партнёр или дети просят остаться дома перед телевизором, хотя вам больше по душе спорт. Но если инициировать такой досуг самостоятельно, то можно получить совершенно другие впечатления и ощущения. Появится новый опыт, и это поможет лучше отдохнуть», — отметил в беседе с «Москвой 24» Довгалюк.

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#артист
#шоу-бизнес
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Звёзды российской эстрады массово слегли с гриппом после съёмок новогодних шоу
18 декабря 2023, 11:26

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Российские поп-звёзды массово заболели гриппом и простудой после съёмок новогоднего концерта «Песня года - 2023» и шоу «Жара». Среди занемогших Лариса Долина, телеведущая Лера Кудрявцева, участники группы «Раса».
Церемония награждения лауреатов музыкальной премии «Песня года - 2023» прошла 2 декабря в столичном дворце «Мегаспорт» и собрала всех известных отечественных исполнителей от Анны Асти до Стаса Михайлова. Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на информацию, полученную от некоторых менеджеров, каждый второй участник мероприятия чихал и кашлял. Тем не менее, все они, как это принято в мире шоу-бизнеса, при встрече обнимались и целовались.

На церемонии также были замечены Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Клава Кока и другие звезды и звездочки. Понятно, что сейчас никто не хочет болеть, так как впереди дорогостоящие новогодние концерты и корпоративы. Не исключено, что некоторые знаменитости скрывали своё недомогание, чтобы не отпугнуть организаторов.

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Садальский рассказал, почему Пугачева везде следует за Галкиным*
17 декабря 2023, 23:11

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский актёр Станислав Садальский объяснил, почему певица Алла Пугачёва везде следует за своим мужем Максимом Галкиным*. Об этом пишет «АиФ».
«Любовь зла. Есть такая русская поговорка», — цитирует издание слова собеседника.

Садальский добавил, что артистке постоянно не везло с мужчинами, поэтому нынешний муж кажется ей тем единственным, которого всегда она ждала.

«Алла Пугачева – раба любви. Она последовала за мужем», — заключил Станислав Садальский.

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*Является иностранным агентом
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