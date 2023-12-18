В Москве скончался танцор и актёр Дмитрий Красилов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В Москве скончался актёр, танцор и шоумен Дмитрий Красилов, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По предварительной информации, Красилову стало плохо вчера вечером, по дороге с работы домой. Сегодня тело танцора было обнаружено в его столичной квартире. Причины смерти артиста пока что не раскрываются.
Красилова с любовью называли «Пухляш». Впервые на него обратили внимание после участия танцора в шоу «Танцы» на канале ТНТ.
Настоящая же известность пришла к Красилову после того, как он принял участие в съёмках клипа группы Little Big. Песня Uno, в клипе на которую и снялся танцор, должна была представлять Россию на «Евровидение — 2020», однако, конкурс отменили из пандемии коронавируса.
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Красилова с любовью называли «Пухляш». Впервые на него обратили внимание после участия танцора в шоу «Танцы» на канале ТНТ.
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Евгения Парфентьева