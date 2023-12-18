В квартире скончавшегося Красилова начались следственные действия

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В квартире Дмитрия Красилова, тело которого было обнаружено сегодня вечером, начались следственные действия, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, сегодня стало известно о смерти 29-летнего танцора, актёра и шоумена Дмитрия Красилова. Артисту стало плохо вчера вечером, когда он возвращался домой с работы, а около шести часов вечера 18 декабря в столичной квартире Красилова было обнаружено его бездыханное тело.
В подъезде покойного дежурят полицейские, у дома стоит машина для перевозки тела.
В настоящий момент криминальная версия смерти Красилова исключается, поскольку на его тело не было найдено никаких повреждений, однако, правоохранители всё же решили провести осмотр квартиры танцора.
Предположительно, он скончался от проблем с сердцем, вызванных избыточным весом. Точная причина смерти будет установлена после проведения медицинской экспертизы.
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В подъезде покойного дежурят полицейские, у дома стоит машина для перевозки тела.
Предположительно, он скончался от проблем с сердцем, вызванных избыточным весом. Точная причина смерти будет установлена после проведения медицинской экспертизы.
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Евгения Парфентьева