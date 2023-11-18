Концерт Тимы Белорусских в Москве закончился скандалом

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Поклонники ополчились против кумира и требуют публичных извинений за то, что он опоздал на час и мало выступил. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».
Молодой музыкант Андрей Морозов, известный как Тима Белорусских, давал выступление в московском клубе Atmosphere. В афише обещали, что выступление артиста начнётся в 19:00, но по информации SHOT, на сцене музыкант появился лишь после 20 часов.
После этого он исполнил все свои популярные песни, попрощался с поклонниками и удалился со сцены. Сразу после этого Белорусских немного пообщался со зрителями, после чего за ним приехала машина и он уехал. Уточняется, что поклонники Белорусских остались недовольны концертом молодого исполнителя.
По словам зрителей, сначала они долго ждали начала появления певца, слушая неизвестных диджеев, а сам концерт получился слишком коротким — чуть больше часа. Теперь они требуют, чтобы он извинился перед разочарованными фанатами, и впредь не повторял подобных и инцидентов.
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После этого он исполнил все свои популярные песни, попрощался с поклонниками и удалился со сцены. Сразу после этого Белорусских немного пообщался со зрителями, после чего за ним приехала машина и он уехал. Уточняется, что поклонники Белорусских остались недовольны концертом молодого исполнителя.
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Дана Игумнова