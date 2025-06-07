«Копия»: жена Курбана Омарова объявила, на кого похож её сын

07 июня 2025, 14:47

23-летняя жена Курбана Омарова рассказала о малыше

Валерия Мага и Курбан Омаров (Фото: Telegram @zimatut)

Молодая мама Валерия Мага рассказала о своём первенце и заявила, что не сразу приняла внешность малыша.





Бывший муж Ксении Бородиной счастлив в браке с молодой женой. В феврале Курбан Омаров и его жена Валерия Мага стали родителями. Имя малыша долго держали в секрете и до сих пор не показывают лицо малютки, стараясь оберегать его от внимания публики.



Несмотря на это, фанаты пары постоянно просят Валерию показать сына. Молодая мама пока не готова к этому, но всё же намекнула в кого пошел «наследник».

«Адам похож на Курбана, просто копия его детских фото. Я долго возмущалась, но ладно», — поделилась Валерия.