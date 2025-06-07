«Романтика всему голова»: Анастасия Волочкова рассказала о личной жизни

07 июня 2025, 12:52

Анастасия Волочкова заявила о личной жизни

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

За последние годы у балерины было множество разных поклонников, но сейчас 49-летняя Волочкова заявила, что её сердце свободно. Однако, как передает её слова StarHit, Анастасия уже сомневается, что сможет встретить достойного избранника.





В откровенном рассказе о личной жизни, Анастасия Волочкова призналась, что ей не просто встретить человека с которым она могла бы создать союз.

«Избранника у меня сейчас нет, и мне, как сильной женщине, не просто встретить такого человека в жизни, который будет моей опорой», — заявила Волочкова.

«Есть романтические отношения, и они меня очень устраивают. Я не могу без романтики вообще. И я чувствую, что это абсолютно правильное явление в моей жизни», — пояснила она.