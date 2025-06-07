«Очень долгожданный день»: Экс-жена Петросяна попала на кладбище

07 июня 2025, 11:14

Татьяна Брухунова посетила Новодевичье кладбище

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Пятая жена юмориста Евгения Петросяна посетила Новодевичье кладбище с подругами. Экскурсию по некрополю в Хамовническом районе Москвы Татьяне Брухуновой организовал российский журналист и телеведущий Игорь Оболенский. О радостном событии Татьяна рассказывает в своем блоге.





В российском шоу-бизнесе Брухунова известна не только как экс-жена известного всеми Евгения Петросяна, но и как бизнесвумен и модница. Она посещает театры, носит брендовые вещи и делится советами о стиле. Не смогла Татьяна оставить без внимания и такой значимый для неё поход на кладбище.

«У меня сегодня очень долгожданный день! Мы с девочками отправились на экскурсию с неподражаемым Игорем Оболенским на Новодевичье кладбище. Это моя маленькая, но очень давняя мечта», — рассказывает Брухунова в своём блоге.