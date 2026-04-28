Король российской эстрады захотел покорить космос
Филипп Киркоров сообщил, что хочет полететь на Луну
Народный артист России Филипп Киркоров хочет полететь на Луну со своим маленьким другом, щенком Леонардо. Об этом сообщает издание Voice.
Исполнитель признался, что мечтает покорить космические просторы и совершить полёт на Луну. Певец отмечает, что готов к физическим нагрузкам и не испытывает проблем со здоровьем.
«Я бы полетел на Луну. У меня даже есть песня „Луна“ на моём виниловом альбоме. У меня нет проблем со здоровьем в свои 59 лет. Я выгляжу достаточно хорошо, нет проблем с давлением. Да и подготовка к концертам такая, что каждый вечер, выходя на сцену, я улетаю в космос», — говорит он.
Также Филипп поделился, что взял бы с собой своего щенка Леонардо породы мальтипу, с которым не расстаётся.
«Я с ним не расстаюсь. Будет просто прекрасно, если он станет популярнее меня. Я только рад, если кто-то будет ярче и талантливее из тех, кому я помогал. Мои фанатки уже даже подарили ему гардероб», — рассказал артист.