Король российской эстрады захотел покорить космос

28 апреля 2026, 13:51

Филипп Киркоров сообщил, что хочет полететь на Луну

Фото: ВКонтакте/official_kirkorov

Народный артист России Филипп Киркоров хочет полететь на Луну со своим маленьким другом, щенком Леонардо. Об этом сообщает издание Voice.





Исполнитель признался, что мечтает покорить космические просторы и совершить полёт на Луну. Певец отмечает, что готов к физическим нагрузкам и не испытывает проблем со здоровьем.





«Я бы полетел на Луну. У меня даже есть песня „Луна“ на моём виниловом альбоме. У меня нет проблем со здоровьем в свои 59 лет. Я выгляжу достаточно хорошо, нет проблем с давлением. Да и подготовка к концертам такая, что каждый вечер, выходя на сцену, я улетаю в космос», — говорит он.

«Я с ним не расстаюсь. Будет просто прекрасно, если он станет популярнее меня. Я только рад, если кто-то будет ярче и талантливее из тех, кому я помогал. Мои фанатки уже даже подарили ему гардероб», — рассказал артист.