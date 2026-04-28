«Не только Путин»: Певец SHAMAN раскрыл необычный пункт в своём райдере

28 апреля 2026, 13:21

Певец SHAMAN заявил, что в его райдер входят берёзовый сок и фото президента РФ

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в интервью ТАСС раскрыл детали своего райдера для концертов.





Помимо фотографии президента России Владимира Путина, артист включает в список необходимых предметов и продуктов берёзовый сок, ягоды, фрукты, чай, кофе и орехи.



Дронов подчеркнул, что не видит в этом перечне ничего особенного или экстраординарного. Перед выходом на сцену он придерживается правила не есть.

«Это всё равно что поесть и пойти сразу же делать кардио-тренировки. Я достаточно динамично веду концерты, и тяжесть лишняя доставляет дискомфорт», — объяснил Ярослав свою привычку.