Преступления по-сочински: Александр Робак сыграл начальника спецотдела
Актёр Александр Робак исполнил главную роль в новом сериале «Отдел резонансных дел», посвящённом расследованию громких преступлений в Сочи. Об этом сообщает Super.
В проекте режиссёра Сергея Арутюняна герой Робака — полковник Тривлев — возглавляет специально созданное подразделение полиции, занимающееся наиболее сложными и резонансными делами. Чтобы избежать коррупции и личных связей, он формирует команду из сотрудников, приглашённых из других регионов.
По сюжету новому коллективу приходится адаптироваться к особенностям курортного города, где наряду с официальными законами действуют и негласные правила. Однако со временем герои понимают, что ключевую роль в их работе играет не только профессионализм, но и сплочённость команды.
