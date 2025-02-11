«Коротко, но ясно»: Как Аврора Киба шокировала своего возлюбленного Григория Лепса «голым» СПА и пластической операцией

Аврора Киба (Фото: Telegram-канал @kibavrora)
На днях невеста 62-летнего певца Григория Лепса, Аврора Киба, отпраздновала свой 19-й день рождения.
Девушка учится и живет в Лондоне, поэтому празднование состоялось именно там. Как отреагировал Лепс и что известно об их отношениях, читайте в материале «Радио 1».
Интересно, что Григорий Лепс никак не прокомментировал этот пост своей невесты. Возможно, ему приятно видеть, как Аврора демонстрирует свою фигуру, подчеркивая уверенность и красоту.
Согласно слухам, родители Авроры — состоятельные люди, владеющие элитной недвижимостью на курорте Форте-дей-Марми в Тоскане. В детстве Аврора успела побывать во многих странах, включая Францию, Турцию и Великобританию, что, безусловно, расширило её горизонты.
В 2013 году Аврора пошла в первый класс московской школы, где проявила интерес к искусству и начала заниматься балетом. Однако сегодня, помимо учебы за границей, которая, по её словам, уже начинает надоедать, Киба активно пробует себя в музыкальной карьере. В марте прошлого года она записала свою первую песню «Пьяная дура» под псевдонимом Avri, что стало новым шагом на её пути к самовыражению и популярности.
Вскоре после этого в социальных сетях Авроры появился пост, который стал настоящей сенсацией: на безымянном пальце девушки сверкало кольцо с бриллиантом. Подпись к фото гласила: «Я так рада, что я теперь невеста». В дополнение к этому она поделилась изображением коробочки с кольцом от бренда Graff, стоимостью пять миллионов рублей, подписав его лаконично: «Коротко, но ясно».
Реакция интернет-пользователей оказалась неоднозначной. Многие отметили значительную разницу в возрасте между будущими супругами — почти 45 лет, что вызвало обсуждения, что невеста могла бы быть внучкой Лепса. В то же время, многие пользователи выразили радость за Аврору, восхищаясь её счастьем и впечатляющим кольцом.
Активная жизнь в социальных сетях позволяет Авроре делиться с подписчиками моментами из своей жизни за границей. Она охотно рассказывает о своих впечатлениях от учебы и жизни в Великобритании, иногда ностальгируя по родным местам. В её ленте часто появляются фотографии с заграничных курортов — Портофино, Таиланд, Мальдивы и других экзотических мест, что подчеркивает её любовь к путешествиям и наслаждению жизнью.
Кроме того, Аврора проявляет себя как модель, снимаясь в рекламе для иностранных брендов одежды и ювелирных изделий.
Не обошлось и без изменений во внешности: в июле прошлого года Аврора сделала ринопластику — операцию, которую её родители оплатили в качестве подарка на 18-летие.
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«Обнажённое» спаВ свой день рождения она решила побаловать себя спа-процедурами и отправилась на отдых вместе с подругой. Девушки наслаждались отшелушивающим скрабом, лежа на массажных столах, в то время как сотрудница салона заботливо наносила целебный состав на их кожу. Пикантные места на фото были скрыты смайлами в виде бобра.
Интересно, что Григорий Лепс никак не прокомментировал этот пост своей невесты. Возможно, ему приятно видеть, как Аврора демонстрирует свою фигуру, подчеркивая уверенность и красоту.
Фото: iStock/yanik88
Элитная недвижимостьО родителях Авроры Кибы известно немного. Илья Киба и Татьяна Палилова связали свои судьбы в 2000 году, а шесть лет спустя, в 2006-м, на свет появилась их дочь Аврора. Через четыре года в семье родился сын Матвей.
Согласно слухам, родители Авроры — состоятельные люди, владеющие элитной недвижимостью на курорте Форте-дей-Марми в Тоскане. В детстве Аврора успела побывать во многих странах, включая Францию, Турцию и Великобританию, что, безусловно, расширило её горизонты.
В 2013 году Аврора пошла в первый класс московской школы, где проявила интерес к искусству и начала заниматься балетом. Однако сегодня, помимо учебы за границей, которая, по её словам, уже начинает надоедать, Киба активно пробует себя в музыкальной карьере. В марте прошлого года она записала свою первую песню «Пьяная дура» под псевдонимом Avri, что стало новым шагом на её пути к самовыражению и популярности.
Личная жизнь в тайнеАврора Киба всегда старалась держать свою личную жизнь в тайне, и до недавнего времени о её романтических отношениях было известно крайне мало. Однако летом 2024 года слухи о её связи с Лепсом начали активно циркулировать в СМИ. Пара была замечена вместе на Петербургском международном экономическом форуме, а затем и на премии «Муз-ТВ», где влюбленные не стеснялись проявлять чувства, держась за руки.
Вскоре после этого в социальных сетях Авроры появился пост, который стал настоящей сенсацией: на безымянном пальце девушки сверкало кольцо с бриллиантом. Подпись к фото гласила: «Я так рада, что я теперь невеста». В дополнение к этому она поделилась изображением коробочки с кольцом от бренда Graff, стоимостью пять миллионов рублей, подписав его лаконично: «Коротко, но ясно».
Реакция интернет-пользователей оказалась неоднозначной. Многие отметили значительную разницу в возрасте между будущими супругами — почти 45 лет, что вызвало обсуждения, что невеста могла бы быть внучкой Лепса. В то же время, многие пользователи выразили радость за Аврору, восхищаясь её счастьем и впечатляющим кольцом.
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Чем еще известна Аврора КибаАврора Киба привлекает внимание не только благодаря своим романтическим отношениям с известным певцом Григорием Лепсом, но и своей насыщенной жизнью и карьерой. В настоящее время она получает высшее образование в одном из престижных колледжей моды в Лондоне, обучение в котором обходится в 28 тысяч фунтов стерлингов в год.
Активная жизнь в социальных сетях позволяет Авроре делиться с подписчиками моментами из своей жизни за границей. Она охотно рассказывает о своих впечатлениях от учебы и жизни в Великобритании, иногда ностальгируя по родным местам. В её ленте часто появляются фотографии с заграничных курортов — Портофино, Таиланд, Мальдивы и других экзотических мест, что подчеркивает её любовь к путешествиям и наслаждению жизнью.
Кроме того, Аврора проявляет себя как модель, снимаясь в рекламе для иностранных брендов одежды и ювелирных изделий.
Не обошлось и без изменений во внешности: в июле прошлого года Аврора сделала ринопластику — операцию, которую её родители оплатили в качестве подарка на 18-летие.
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