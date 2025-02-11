Лолита ответила Кушанашвили на обвинения в предательстве

Лолита Милявская (Фото: Вконтакте @lolitamilyavskaya)
Конфликт между известной певицей Лолитой и журналистом Отаром Кушанашвили продолжает набирать обороты. Поводом для разногласий стали недавние высказывания Милявской в адрес Филиппа Киркорова, которого она назвала предателем, готовым на всё ради славы. Об этом пишет «StarHit».
Кушанашвили, в свою очередь, резко отреагировал на слова Лолиты, упрекая её в предательстве и равнодушии. Он напомнил, что в трудный период своей болезни не получил поддержки от певицы, с которой когда-то дружил.
В ответ на эти обвинения Лолита объяснила свою позицию. В интервью изданию «СтарХит» она рассказала, что узнала о болезни Кушанашвили не так давно и не имеет его контактов.
Лолита подчеркнула, что у неё есть свой ближний круг, которому она уделяет внимание и поддержку.
Отар Кушанашвили считает, что певица не сумела адаптироваться после скандального мероприятия Ивлееыой и потеряла все — контракты, концерты и деньги.
Лолита, в свою очередь, не винит никого за свои проблемы и продолжает страдать от последствий скандала. Несмотря на возвращение на телевидение и участие в крупных мероприятиях, она сталкивается с негативом. Недавно её выступление в Томске было отменено из-за отказа директора зала видеть её на сцене.
Читайте также:
Расистские твиты, любовь к Гитлеру и признание себя нацистом: рэпер Канье Уэст разразился множеством скандальных публикаций
Никита Джигурда оказался связан брачным контрактом
Анна Калашникова угодила в скандал с женатым мужчиной
«Вы предъявляете Киркорову, что он цепляется за корону любыми способами. Но вы-то… Вы вообще удалились из моей жизни!» — эмоционально заявил журналист в своей авторской программе.
В ответ на эти обвинения Лолита объяснила свою позицию. В интервью изданию «СтарХит» она рассказала, что узнала о болезни Кушанашвили не так давно и не имеет его контактов.
«О своих проблемах, которых много, говорю только с самыми близкими. Так человек устроен... Наверное, и я такая же», — отметила певица.
Лолита подчеркнула, что у неё есть свой ближний круг, которому она уделяет внимание и поддержку.
«Есть ли тут на что обижаться? Дело личное», — заключила она, оставив за собой право выбирать, кому помогать в трудные времена.
Отар Кушанашвили считает, что певица не сумела адаптироваться после скандального мероприятия Ивлееыой и потеряла все — контракты, концерты и деньги.
«Лолиты Милявской больше нет», — заявил он.
Лолита, в свою очередь, не винит никого за свои проблемы и продолжает страдать от последствий скандала. Несмотря на возвращение на телевидение и участие в крупных мероприятиях, она сталкивается с негативом. Недавно её выступление в Томске было отменено из-за отказа директора зала видеть её на сцене.
Читайте также:
Расистские твиты, любовь к Гитлеру и признание себя нацистом: рэпер Канье Уэст разразился множеством скандальных публикаций
Никита Джигурда оказался связан брачным контрактом
Анна Калашникова угодила в скандал с женатым мужчиной
Дарья Осипова