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Лолита ответила Кушанашвили на обвинения в предательстве

Лолита Милявская (Фото: Вконтакте @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская (Фото: Вконтакте @lolitamilyavskaya)

Конфликт между известной певицей Лолитой и журналистом Отаром Кушанашвили продолжает набирать обороты. Поводом для разногласий стали недавние высказывания Милявской в адрес Филиппа Киркорова, которого она назвала предателем, готовым на всё ради славы. Об этом пишет «‎StarHit».
Кушанашвили, в свою очередь, резко отреагировал на слова Лолиты, упрекая её в предательстве и равнодушии. Он напомнил, что в трудный период своей болезни не получил поддержки от певицы, с которой когда-то дружил.

«Вы предъявляете Киркорову, что он цепляется за корону любыми способами. Но вы-то… Вы вообще удалились из моей жизни!» — эмоционально заявил журналист в своей авторской программе.



В ответ на эти обвинения Лолита объяснила свою позицию. В интервью изданию «СтарХит» она рассказала, что узнала о болезни Кушанашвили не так давно и не имеет его контактов.

«О своих проблемах, которых много, говорю только с самыми близкими. Так человек устроен... Наверное, и я такая же», — отметила певица.

Лолита подчеркнула, что у неё есть свой ближний круг, которому она уделяет внимание и поддержку.

«Есть ли тут на что обижаться? Дело личное», — заключила она, оставив за собой право выбирать, кому помогать в трудные времена.

Отар Кушанашвили считает, что певица не сумела адаптироваться после скандального мероприятия Ивлееыой и потеряла все — контракты, концерты и деньги.

«Лолиты Милявской больше нет», — заявил он.

Лолита, в свою очередь, не винит никого за свои проблемы и продолжает страдать от последствий скандала. Несмотря на возвращение на телевидение и участие в крупных мероприятиях, она сталкивается с негативом. Недавно её выступление в Томске было отменено из-за отказа директора зала видеть её на сцене.

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Звезде «Чародеев» Екатерине Васильевой понадобилась срочная помощь врачей
11 февраля 2025, 09:05

Екатерина Васильева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезде фильмов «Чародеи» и «Чёрная молния» Екатерине Васильевой понадобилась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, у 79-летней актрисы обострился панкреатит. Народная артистка РСФСР вызвала скорую и пожаловалась врачам на боли в животе.

При осмотре у нее диагностировали воспаление поджелудочной железы, которое может привести к серьезным осложнениям. После оказания помощи Васильева приняла решение лечиться на дому и следовать всем медицинским указаниям.

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Актер Сергей Белоголовцев прикован к кровати после инсульта
Mash: актер Сергей Белоголовцев отменил спектакли из-за паралича после инсульта
11 февраля 2025, 08:48

Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Актер Сергей Белоголовцев прикован к постели после перенесенного в августе прошлого года инсульта. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что артист жалуется на слабость и «непослушность» тела. У Белоголовцева парализована левая рука и нога, поэтому передвигается артист на инвалидной коляске или с помощью родственников.

Согласно данным канала, актер отменил все свои ближайшие спектакли из-за проблем со здоровьем. По словам Сергея, он чувствует себя хорошо и работает над телепередачей.

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«Мой новый малыш за 14 миллионов»: Виктория Боня купила роскошный Porsche. Откуда у звезды «Дома-2» богатство на жизнь в Монако?

Бали-бей из «Великолепного века» снова прилетел в Россию и сфотографировался в шапке-ушанке
#актёр
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«Мой новый малыш за 14 миллионов»: Виктория Боня купила роскошный Porsche. ​Откуда у звезды «Дома-2» ​богатство на жизнь в Монако?
Виктория Боня опубликовала видео с покупкой Porsche не девешле 14 миллионов
11 февраля 2025, 01:40

Виктория Боня (Фото: скриншот видео Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня вновь привлекла внимание публики постом в соцсетях. Звезда «Дома-2» показала фанатам новое приобретение — электрокар Porsche Taycan за 14 миллионов рублей, назвав его своим «новым малышом». Но это лишь верхушка айсберга: за кадром — жизнь в Монако, воспитание дочери и миллионы, которые Боня зарабатывает на рекламе, превращая каждый пост в золото.

Роскошь как стиль жизни

В своём Instagram* Виктория выложила видео, где с улыбкой подписывает договор купли-продажи и уезжает из салона на сверкающем чёрном Porsche.

«Пантера для пантеры! Очень идет», — написали поклонники, сравнивая её с хищницей.
Дизайнер Philipp Plein, друг Бони, оставил под постом сердечко, а другие подписчики засыпали звезду комплиментами.

Не обошлось и без «критики»: подруга Бони Алена Водонаева посмеялась над выложенным видео из автосалона, где консультант презентовал Porsche. Боня назвала мужчину очень симпатичным — настолько, что сосредоточиться на его словах о машине было невозможно.

Но как звезда «Дома-2» позволяет себе подобные траты? Боня не скрывает: её доходы — это реклама (до 2 млн рублей за один сторис), собственные бренды кепок и косметики, а также сотрудничество с международными компаниями.

Виктория Боня (Фото: скриншот видео Instagram* @victoriabonya)

«Я стала мегапопулярной после пластики — и теперь каждая публикация окупает потраченные на операцию деньги», — поделилась она.

Дочь, лошади в подарок и бывший — миллионер

Жизнь в Монако Виктория делит между роскошными покупками и воспитанием дочери Анджелины, которую она родила от богатого наследника Smurfit Kappa Group Алекса Смерфита.

После расставания пары девочка осталась с отцом, но Боня уверяет: Анджелина ни в чём не нуждается. Папа покупает ей лошадей, мама — всё остальное.

«Сначала у нее была небольшая лошадь, как пони, для тренировки. Но ребенок растет, и сейчас она будет смотреть другую лошадь. Не могу сказать, что мы сильно балуем дочь, но я думаю, что, конечно, очень хорошо, если ребенок будет знать счет деньгам и ценность того, что он тратит», — передает ее слова «СтарХит».
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Юра Борисов в образе Пушкина раздавал розы в метро Москвы
10 февраля 2025, 22:40

Юра Борисов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Актер Юра Борисов появился в столичном метро в образе писателя Александра Пушкина, сообщила заместитель начальника Мосметро Юлия Темникова в Teлеграм-канале.
Российский актер раздавал розы пассажирам метрополитена на станции «Пушкинская».

«Кого только не встретишь в московском метро! А вы кого раньше узнали на фото: Александра Сергеевича или Юру Борисова?» — обратила внимание Юлия Темникова.

Юра Борисов исполнил роль известного писателя в картине Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». В фильме рассказывается о жизни «солнца русской поэзии» от лицейских дней до последней дуэли. В съемках приняли участие Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десьендра (Жорж Дантес).



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«Дай бог всем такого же вайба»: Валентина Иванова показала фото с Тимати из Франции
10 февраля 2025, 21:59

Тимати и Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Модель Валентина Иванова опубликовала свежие фотографии с рэпером Тимати. В личном блоге возлюбленная артиста поделилась несколькими роскошными кадрами с романтической поездки во Францию. Поклонники пришли в полный восторг от кадров.
«Самая стильная и красивая пара», «Первый раз хвалю выбор Тимати. Очень клевая», «Ну это просто огонь», «Дай бог всем такого же вайба», «Красивая пара. Две шикарные личности», — подчеркнули подписчики в комментариях под постом Валентины.

Некоторые фанаты отметили, что она на этих кадрах выглядит особенно роскошно.

В других своих публикациях Иванова писала, что у нее в архиве много фотографий с поездки.

«Париж — город любви, французских поцелуев и хрустящих круассанов», — обратила внимание возлюбленная Тимати.

Ранее сообщалось, что турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в РФ для участия в двух концертах. Он сфотографировался в шапке-ушанке.

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