Лолита ответила Кушанашвили на обвинения в предательстве

Виктория Боня вновь привлекла внимание публики постом в соцсетях. Звезда «Дома-2» показала фанатам новое приобретение — электрокар Porsche Taycan за 14 миллионов рублей, назвав его своим «новым малышом». Но это лишь верхушка айсберга: за кадром — жизнь в Монако, воспитание дочери и миллионы, которые Боня зарабатывает на рекламе, превращая каждый пост в золото.