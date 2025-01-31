Невеста Лепса Аврора Киба обнялась с «Джонни Деппом» в кружевных трусах

Аврора Киба (Фото: соцсети)
Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба обнялась с «Джонни Деппом» в кружевных трусиках.
Соответствующий пост опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль». Авторы публикации отметили, что молодая особа «с цигаркой».
Перед этим звезда мистического шоу «Битва экстрасенсов» Ирина Певчая рассказала о партнерских родах вместе со своим мужем Александром Саковым.
У пары появился сын-первенец. На видео, опубликованном в социальных сетях, родители выглядят уставшими, но счастливыми. Ознакомиться с подробностями можно в нашем материале.
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«Пока нет рядом Григория, обнимается с Джонни Деппом. Американский актер поправился и стал похож на участника команды «Камызяки», — гласит сообщение.
Перед этим звезда мистического шоу «Битва экстрасенсов» Ирина Певчая рассказала о партнерских родах вместе со своим мужем Александром Саковым.
У пары появился сын-первенец. На видео, опубликованном в социальных сетях, родители выглядят уставшими, но счастливыми. Ознакомиться с подробностями можно в нашем материале.
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Никита Кротов