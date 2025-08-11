Косметолог Мухина увидела тяжелые последствия пластики на лице Ивлеевой
Анастасия Ивлеева после замужества продолжает активно работать. В последнее время зрителей блогерши стал удивлять ее внешний вид, нездоровая худоба и непонятные впадины под скулами. О том, какие пластические операции делала знаменитость, рассказала косметолог Марият Мухина в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам звездного косметолога, Ивлеева перенесла множество косметологических процедур и крупных пластических операций.
«Например, лет 5 назад у нее были четко выраженные грыжи под нижними веками, которые принято называть мешками. Могу предположить, что звезда перенесла трансконъюктивальную блефаропластику, когда производят удаление грыж на нижних веках», — отметила эксперт.
Однако самое заметное изменение — это щеки Ивлеевой, которые выглядят сильно похудевшими после удаления комков Биша, подчеркнула Мухина. Косметолог добавила, что именно эта операция часто приводит к тому, что лицо кажется уставшим и изможденным, а впадины на щеках — это результат этой же операции.
*Запрещен в РФ