Косметолог Мухина увидела тяжелые последствия пластики на лице Ивлеевой

11 августа 2025, 16:39

Анастасия Ивлеева (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)

Анастасия Ивлеева после замужества продолжает активно работать. В последнее время зрителей блогерши стал удивлять ее внешний вид, нездоровая худоба и непонятные впадины под скулами. О том, какие пластические операции делала знаменитость, рассказала косметолог Марият Мухина в беседе с Общественной Службой Новостей.





По словам звездного косметолога, Ивлеева перенесла множество косметологических процедур и крупных пластических операций.





«Например, лет 5 назад у нее были четко выраженные грыжи под нижними веками, которые принято называть мешками. Могу предположить, что звезда перенесла трансконъюктивальную блефаропластику, когда производят удаление грыж на нижних веках», — отметила эксперт.