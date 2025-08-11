Актриса Екатерина Климова рассказала, как пережила три развода

11 августа 2025, 15:21

Екатерина Климова откровенно рассказала о своём опыте трёх разводов

Екатерина Климова (Фото: Telegram / @ekaterina_klimova_official)

47-летняя актриса Екатерина Климова поделилась откровениями о своей личной жизни и рассказала, как переживала расставания с отцами своих детей.





Звезда сериала «По законам военного времени» была замужем три раза и воспитывает четверых детей. Климова призналась, что развод — крайне болезненный процесс, но вместе с тем важный жизненный урок, который помогает учиться на ошибках.





«Развод — это страшная катастрофа, стресс для организма. Это надо пережить, и выйти из этого новым человеком. Это тема для разговора с психологом или с батюшкой, с этим надо работать. Потому что иногда ты понимаешь, что не можешь справиться сам с этим состоянием. Но эти этапы делают тебя лучше, сильнее», — поделилась актриса.