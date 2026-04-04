«Считаю себя страшной»: Айза-Лилуна Ай рассказала о страхе смотреть в зеркало
Айза-Лилуна Ай откровенно рассказала о проблемах с восприятием собственной внешности. В интервью на YouTube-канале «Ваня на диване» блогер призналась, что испытывает сильный дискомфорт, глядя на себя в зеркало.
По словам Айзы-Лилуны Ай, врачи диагностировали у неё дисморфофобию — расстройство, при котором человек видит в своей внешности несуществующие или преувеличенные недостатки. Из-за этого она практически избегает зеркал и пользуется лишь небольшим карманным зеркальцем в редких случаях, например во время ухода за кожей.
Бизнесвумен также отметила, что на её восприятие сильно повлияли современные стандарты красоты, которые, по её мнению, формируют завышенные и зачастую недостижимые ожидания. Она призналась, что считает себя некрасивой и постоянно находит в своей внешности недостатки.
Даже поддержка близких не помогает справиться с внутренними переживаниями. Супруг Айзы-Лилуны Ай, Степан Кузьменко, старается регулярно её поддерживать и делать комплименты, однако сама она признаётся, что продолжает критично относиться к себе и переживать из-за внешности.
