«Зачем жить?»: Роман Костомаров откровенно высказался о жизни после ампутации
Роман Костомаров поделился личными переживаниями и рассказал, что помогло ему справиться с одним из самых тяжёлых периодов в жизни. Об этом сообщает «Пятый канал».
После перенесённых операций и частичной ампутации рук и ног фигурист неоднократно задавался вопросом о смысле жизни.
По словам Костомарова, ответ он нашёл в своей семье. Именно близкие стали для него главной опорой и источником сил в процессе восстановления. Спортсмен признался, что ради них он продолжает двигаться вперёд и работать над собой.
Он отметил, что поддержка родных сыграла ключевую роль в его возвращении к жизни. Родители, брат, дети и супруга, по его словам, проявили невероятную стойкость и стали настоящими героями в этой ситуации.
Костомаров подчеркнул, что именно благодаря им ему удалось «выкарабкаться с самого дна» и заново обрести мотивацию жить, несмотря на все испытания.
