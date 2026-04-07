«Собраться бандой и троллить»: Задорожная вспомнила буллинг в «Непоседах»
Анастасия Задорожная рассказала о травле со стороны Лазарева и Топалова
Анастасия Задорожная откровенно рассказала о непростых отношениях с коллегами по детскому коллективу «Непоседы».
В интервью Надежды Стрелец артистка призналась, что в юности сталкивалась с травлей со стороны Сергея Лазарева и Влада Топалова.
По словам Задорожной, в коллективе сложилась непростая атмосфера. Особенно она выделила поведение Топалова, которого описала как задиристого и неконтролируемого подростка. Артистка отметила, что он часто становился инициатором конфликтов, а другие участники подхватывали его настроение.
«Они любили собраться бандой и начать тебя троллить. Мне было сложно, честно», — призналась Анастасия.По её словам, такие ситуации оставляли её в подавленном состоянии и сильно влияли на самооценку. При этом история отношений оказалась ещё более сложной: Задорожная призналась, что Сергей Лазарев был её первой любовью, а с Владом Топаловым у неё случился первый поцелуй.