«Собраться бандой и троллить»: Задорожная вспомнила буллинг в «Непоседах»

07 апреля 2026, 12:45

Анастасия Задорожная рассказала о травле со стороны Лазарева и Топалова

Анастасия Задорожная (Фото: Instagram* / @stasya_ru)

Анастасия Задорожная откровенно рассказала о непростых отношениях с коллегами по детскому коллективу «Непоседы».





В интервью Надежды Стрелец артистка призналась, что в юности сталкивалась с травлей со стороны Сергея Лазарева и Влада Топалова.



По словам Задорожной, в коллективе сложилась непростая атмосфера. Особенно она выделила поведение Топалова, которого описала как задиристого и неконтролируемого подростка. Артистка отметила, что он часто становился инициатором конфликтов, а другие участники подхватывали его настроение.





«Они любили собраться бандой и начать тебя троллить. Мне было сложно, честно», — призналась Анастасия.