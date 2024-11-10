Бандитские крыши и заказные убийства: как Авраам Руссо, Азиза, Пригожин и другие выживали в «поделенном братвой» шоубизе 90-х

Александр Шишинин и новый состав группы «Комбинация» (фото: официальный сайт группы «Комбинация»)
Криминальный мир в шоу-бизнесе
В конце 80-х и начале 90-х годов артисты получали настолько большие гонорары за концерты, что увозили их сумками и чемоданами.
Певец Роман Жуков рассказал, что во время туров стадионного масштаба, где собиралось множество зрителей, вся заработанная сумма накапливалась и становилась всё тяжелее.
«Естественно, если ты возвращаешься с такими деньжищами в Москву, какие-нибудь братки об этом узнают. Но у нас тоже своя "разведка" была. Перед вылетом домой нам сообщали: в Домодедово вас уже караулят, на пяти машинах, столько-то бойцов. И мы тут же меняли билеты на прилет в другой аэропорт», — добавил Жуков «Комсомольской Правде».Солист группы «На-На» Валерий Юрин рассказал, что в конце 1980-х годов везде процветал рэкет. Его друг и коллега, певец Женя Белоусов, признавался ему, что зарабатывал по 20 тысяч рублей с каждого стадионного концерта. В те времена на эти деньги можно было ежедневно приобретать по 2–3 автомобиля.
Однако позже Белоусов вложил все свои сбережения в водочный бизнес. Многие считаю, что криминальный мир использовал артиста как «лицо» проекта, чтобы за его спиной заниматься незаконными вещами. Но в итоге бизнес не принёс успеха, и Белоусов начал злоупотреблять алкоголем. В возрасте 32 лет певец скончался от инсульта.
В начале 1990-х годов криминал начал активно вмешиваться в мир шоу-бизнеса. По словам сотрудника РУБОП МВД России по Москве Михаила Игнатова, первыми за эту сферу взялись «солнцевские». Они предлагали артисатм свою защиту, услуги «крыши» и помогали решать проблемы во время гастролей.
Роковой концерт в Санкт-Петербурге
Иногда у криминальных авторитетов возникают личные интересы к своим подопечным. Например — роман лидера мазуткинской преступной группировки Игоря Малахова и певицы Азизы. Бандит даже стал её менеджером.
6 ноября 1991 года они вместе отправились в Санкт-Петербург на участие в концерте во Дворце спорта «Юбилейный». Но праздник превратился в настоящую трагедию и вечер оказался роковым.
На концерте между Малаховым и директором Игоря Талькова Валерием Шляфманом возник конфликт, который привёл к трагическим последствиям. По словам свидетелей, бандит достал пистолет. Началась суматоха. Раздались выстрелы. Игорь Тальков упал, получив ранение в грудь, и умер ещё до приезда скорой.
«Крыша» Ромы Жукова
Певец Рома Жуков рассказал о том, что у него тоже было защитное крыло криминала.
«Мы познакомились между концертами в "Лужниках". Я был на пике своей славы. Возвращаюсь в гримерку, а меня поджидает мужичок. Внешне не примечательный, но одет прилично. И глаза очень злые. Говорит: "Рома, привет. Меня зовут Леха Француз (Леонид Дворников, один из лидеров казанской ОПГ, который в 1990-м отбил у московских банд часть Старого Арбата), хотим с тобой сотрудничать"», — вспомнил Жуков в «КП».По словам певца, ни о каком Французе он до этого не знал, но сразу понял, что человек он серьёзный и связан с криминалом.
«Это было не предложение поработать вместе, а ультиматум: работаем и все. Криминал был уже везде», — рассказал артист.И с тех пор ему приходилось отдавать бандитам 50% своего дохода. Однако несмотря на это, от сотрудничества с криминальными авторитетами Жуков тоже получал выгоду.
«Скажем, у меня была проблема с телевидением — не брали в программу «50/50», которая тогда была невероятно популярна, ее вся страна смотрела. И вот эти ребята приехали к директору, подняли его за грудки, и меня сразу позвали на запись», — поделился певец в беседе с «КП».По его словам, всё закончилось постепенно. Певец и его криминальный коллега просто начали отдаляться друг от друга, а затем Жуков узнал, что в 1992 году Леха Француз был убит вместе со своей возлюбленной.
Убийство Александра Шишинина
Продюсер группы «Комбинация» Александр Шишинин отказался сотрудничать с криминальными структурами и из-за этого его могли убить. Михаил Игнатов считает, что убийство продюсера с самого начал выглядело странно.
«Его порезали в подъезде то ли ножом, то ли заточкой, будто это банальный гоп-стоп: какой-нибудь бродяга увидел прикинутого мужика и решил забрать у него деньги и шмотки», — вспомнил Игнатов в «КП».Изначально никто и подумать не мог, что убийство было заказным. Проведённый анализ показал, что Шишинина таким образом просто хотели предупредить, но перестарались.
Убийство создателя самой известной девичьей группы в СССР, а затем и в России, так и осталось нераскрытым. Имена убийцы и заказчика до сих пор неизвестны.
Угрозы Иосифу Пригожину
В 2002 году в Москве произошёл взрыв автомобиля Mercedes, принадлежавшего Иосифу Пригожину. Это могло быть связано с его сотрудничеством с Авраамом Руссо, который ранее получал финансовую поддержку от Тельмана Исмаилова, но впоследствии разорвал с ним отношения.
В 2004 году Руссо похитили и избили, чтобы заставить его подписать новый контракт с Исмаиловым. В 2006 году машину Руссо обстреляли, и певец чудом остался жив.
Лишь в 2022 году Следственный комитет сообщил, что заказчиком покушения был Исмаилов, объявленный в международный розыск. В настоящее время он проживает в Черногории.
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