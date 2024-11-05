«Был наркоманом и остается»: мать Стаса Пьехи впервые рассказала о его неизлечимой болезни

Стас Пьеха (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Певица Илона Броневицкая впервые рассказала о длительной борьбе своего сына, Стаса Пьехи, с наркотической зависимостью. Ее слова приводит издание «Стархит».
Броневицкая призналась, что в начале зависимости своего сына она не осознавала всей серьезности ситуации и необратимых изменений, происходящих в его организме. Специалисты объяснили ей механизм формирования зависимости на простом примере: огурец, многократно погруженный в рассол, навсегда меняет свои свойства.
По ее мнению, полностью избавиться от наркотической зависимости невозможно.
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«Мне объяснили: представьте свежий огурец, который макают в рассол. На 30-й раз после того, как его опустят, он становится соленым, и свежим уже никогда не будет. То есть зависимость меняет химические процессы в мозге, и радость потом уже не вырабатывается без дополнительного введения. Поэтому, когда наркоманы бросают наркотики, они видят мир ужасный, страшный, погружаются в депрессию», — рассказала Броневицкая в эфире шоу «Смысл жизни».
Илона Броневицкая (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
По ее мнению, полностью избавиться от наркотической зависимости невозможно.
«Он был обычным наркоманом и остается им по сей день, ведь это заболевание неизлечимо. Он находится в глубокой ремиссии», — отметила она.
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Анастасия Хохлова