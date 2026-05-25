Кристина Орбакайте отметила юбилей фотосессией в стиле вестерн
Кристина Орбакайте отпраздновала 55-летие и поделилась с поклонниками новой фотосессией. На снимках артистка предстала в ковбойском образе — в чёрной широкополой шляпе и кожаной жилетке.
Певица уже много лет живёт между Россией и США, однако после 2022 года большую часть времени проводит в Майами, где у неё есть дом. Кристина Орбакайте состоит в браке с американским бизнесменом Михаилом Земцовым с 2005 года. В 2012 году у пары родилась дочь Клавдия.
Недавно день рождения отметил и старший сын артистки — Никита Пресняков. Наследнику звёздной семьи исполнилось 35 лет. Юбилей он отпраздновал в компании своей возлюбленной Карины Филимоновой, которая живёт в США и воспитывает сына.
