Онкобольной Кушанашвили заявил о резком ухудшении самочувствия и упрекнул Лерчек
Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о сильных болях в животе на фоне ремиссии
Телеведущий Отар Кушанашвили, у которого диагностировали онкологию, сообщил об ухудшении самочувствия и высказался в адрес блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). В личном блоге он признался, что испытывает сильные боли в животе.
Летом 2024 года врачи выявили у журналиста рак кишечника четвёртой стадии с метастазами. Кушанашвили прошёл курс лечения и объявил о ремиссии, однако периодически сталкивается с недомоганием.
«Жутчайшие боли три дня кряду. Живот болит до жутчайшей степени. Не всё безоблачно, но я всегда побеждаю», — пояснил Отар.Он отметил, что недомогание и боли — нормальное состояние для онкобольного. При этом мужчина намекнул на Лерчек, которую ранее обвинял во лжи: человек с терминальной стадией рака не может вести такой активный образ жизни, как звезда соцсетей.
«Таков жребий по-настоящему болеющего человека, а не ***, преувеличивающих калибр своей болезни», — подчеркнул телеведущий.Журналист выразил надежду, что проблемы со здоровьем не помешают ему в работе.