Онкобольной Кушанашвили заявил о резком ухудшении самочувствия и упрекнул Лерчек

25 мая 2026, 21:30

Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о сильных болях в животе на фоне ремиссии

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* @otar.kushanashvili)

Телеведущий Отар Кушанашвили, у которого диагностировали онкологию, сообщил об ухудшении самочувствия и высказался в адрес блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). В личном блоге он признался, что испытывает сильные боли в животе.





Летом 2024 года врачи выявили у журналиста рак кишечника четвёртой стадии с метастазами. Кушанашвили прошёл курс лечения и объявил о ремиссии, однако периодически сталкивается с недомоганием.

«Жутчайшие боли три дня кряду. Живот болит до жутчайшей степени. Не всё безоблачно, но я всегда побеждаю», — пояснил Отар.

«Таков жребий по-настоящему болеющего человека, а не ***, преувеличивающих калибр своей болезни», — подчеркнул телеведущий.