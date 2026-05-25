Онкобольной Кушанашвили заявил о резком ухудшении самочувствия и упрекнул Лерчек

Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о сильных болях в животе на фоне ремиссии
Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* @otar.kushanashvili)

Телеведущий Отар Кушанашвили, у которого диагностировали онкологию, сообщил об ухудшении самочувствия и высказался в адрес блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). В личном блоге он признался, что испытывает сильные боли в животе.



Летом 2024 года врачи выявили у журналиста рак кишечника четвёртой стадии с метастазами. Кушанашвили прошёл курс лечения и объявил о ремиссии, однако периодически сталкивается с недомоганием.

«Жутчайшие боли три дня кряду. Живот болит до жутчайшей степени. Не всё безоблачно, но я всегда побеждаю», — пояснил Отар.
Он отметил, что недомогание и боли — нормальное состояние для онкобольного. При этом мужчина намекнул на Лерчек, которую ранее обвинял во лжи: человек с терминальной стадией рака не может вести такой активный образ жизни, как звезда соцсетей.
«Таков жребий по-настоящему болеющего человека, а не ***, преувеличивающих калибр своей болезни», — подчеркнул телеведущий.
Журналист выразил надежду, что проблемы со здоровьем не помешают ему в работе.

Ольга Щелокова

