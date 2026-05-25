«Начинаю рыдать, как прочту»: Долина получила тысячи писем от простых людей
Лариса Долина приходит в себя после неприятной ситуации с продажей квартиры. В программе «Песни от всей души» на телеканале «Россия» певица призналась, что пережить сложный период ей помогла поддержка простых людей.
Лариса Александровна сообщила, что получила множество писем с добрыми словами.
«Именно это удерживало меня на плаву и помогало не упасть под той тяжестью, которую я несла довольно долгое время. Как только прочту какое-нибудь письмо, естественно, начинаю рыдать, через слёзы выходит боль», — рассказала артистка.К пережитому Долина относится философски. Она считает, что Бог посылает человеку испытания, чтобы проверить его жизнестойкость, веру и надежду. Пройти через такие трудности нужно с честью и достоинством. Певица заверила, что смогла отпустить ситуацию.
«Я простила всех, кто желал мне смерти. Я живу дальше, потому что у меня есть дочка и внучка, а также моя любимая работа», — заключила артистка.Гости в студии поддержали её.