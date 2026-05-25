«Начинаю рыдать, как прочту»: Долина получила тысячи писем от простых людей

Долина рассказала, что получила тысячи писем с поддержкой от простых людей

Лариса Долина

Лариса Долина приходит в себя после неприятной ситуации с продажей квартиры. В программе «Песни от всей души» на телеканале «Россия» певица призналась, что пережить сложный период ей помогла поддержка простых людей.





Лариса Александровна сообщила, что получила множество писем с добрыми словами.

«Именно это удерживало меня на плаву и помогало не упасть под той тяжестью, которую я несла довольно долгое время. Как только прочту какое-нибудь письмо, естественно, начинаю рыдать, через слёзы выходит боль», — рассказала артистка.

«Я простила всех, кто желал мне смерти. Я живу дальше, потому что у меня есть дочка и внучка, а также моя любимая работа», — заключила артистка.