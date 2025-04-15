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Кристина Орбакайте поделилась редкими кадрами в день 76-летия Аллы Пугачёвой

Кристина Орбакайте (Кадр из видео: Инстаграм* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте (Кадр из видео: Инстаграм* @orbakaite_k)

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР Алла Пугачёва отмечает свой 76-й день рождения. Одной из первых бывшую Примадонну поздравила её дочь Кристина Орбакайте, сопроводив пост в социальных сетях редкими архивными кадрами.
В своём телеграм-канале она разместила запись, возможно, стилизацию, но сделанную очень качественно. Своеобразный «фильм внутри фильма». Заснят видеомагнитофон (судя по надписи «play» в углу экрана). Начинается запись с радужной сетки, затем в кадре появляется Пугачёва, садится за рояль и, аккомпанируя сама себе, исполняет песню «Летние дожди».

Алла Пугачёва (Кадр из видео: Телеграм @orbakaite_k_telegram)
«С Днём Рождения, Мама! Делюсь с вами архивной съёмкой песни «Эти летние дожди» в Швеции 1983 года!», — коротко подписала пост Кристина Орбакайте.

Похожим образом поздравил артистку и Игорь Николаев. Певец и композитор разместил в своей социальной сети запись, на которой Пугачёва исполняет его композицию «Близкие люди», впервые прозвучавшую на знаменитых «Рождественских встречах» в 1993 году.

К поздравлениям эстрадных звёзд, родных и близких присоединились и многочисленные поклонники, зрители и слушатели. Пользователи Сети желали певице здоровья и долгих лет и признавались, что для них она остаётся кумиром и звездой.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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«Я тебя люблю, всегда любил и никогда не переставал»: Виталий Гогунский обратился с дочке Милане, с которой не общается
Виталий Гогунский обратился к дочери Милане, с которой не общается пять лет
15 апреля 2025, 10:38

Виталий Гогунский (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Виталий Гогунский обратился к 15-летней дочери Милане, с которой не общается уже пять лет. Звезда «Универа» заявил, что любит наследницу и всегда помнит о ней, поэтому старается продвигать начинающую певицу в шоу-бизнесе.
В 2019 году актёр развелся с женой и перестал участвовать в жизни дочери. Сейчас Милана живёт с мамой и благодарит её за свой успех, а об отце предпочитает не упоминать ни в соцсетях, ни в интервью.

По словам матери юной звезды, Гогунский сам не желает общаться с дочерью. Однако ранее актёр заявлял обратное, говоря о том, что это экс-супруга препятствует их встречам.

В новом интервью актёр обратился к дочери в надежде, что она услышит его.

«Милусик, я тебя люблю, всегда любил и никогда не переставал любить. И я всегда открыт для общения», – заявил Гогунский в подкасте Натальи Чаплюн.
Также артист добавил. что старается помогать Милане в карьере. Он не препятствует её продвижению, а, напротив, в разговоре с продюсерами всегда упоминает дочь.

«Я даю продюсерам телефон её мамы, которая занимается всеми делами, и говорю: „Вот, пожалуйста“. Я везде её, конечно, буду продвигать», – отметил Гогунский.
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«Я в завязке»: Лолита сделала неожиданное признание
Лолита рассказала об отказе от употребления алкоголя
15 апреля 2025, 10:20

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская в благодарственной речи на премии «VOICE: Главные лица» рассказала об отказе от употребления алкоголя. Видео с певицей опубликовано в Telegram-канале «Алёна, Блин!».
«Я не бухаю два года вообще! Я в завязке совсем, и поэтому я интересуюсь той жизнью, которой интересуется светская хроника. Я смотрю сериалы, которые мне нафиг не нужны... Я, правда, люблю всех, кто пришёл сюда», – заявила исполнительница.
На премии Милявская одержала победу в номинации «Легенда шоу-бизнеса». Во время беседы с журналистами издания VOICE за кулисами певица призналась, что ситуация с массовой отменой её концертов не наладилась. При этом сейчас у неё нет времени на решение этого вопроса.

«У меня нет свободного времени, потому что я всегда была занята. И я пока чувствую единственное желание – прийти домой, сбросить каблуки и заснуть. Потому что у меня записи, съёмки, корпоративная работа. Это всё в моей жизни как было, так и есть», – отметила Лолита.
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«Продажный патриотизм»: депутат Останина раскритиковала миллионные гонорары звёзд на 9 мая
Депутат Останина раскритиковала миллионные гонорары звёзд на 9 мая
15 апреля 2025, 09:56

Фото: iStock/artiemedvedev

Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала звёзд российского шоу-бизнеса за многомиллионные гонорары за выступления по случаю 9 мая. Её слова приводит издание URA.RU.
«Я понимаю, что исполнителям нужны средства, чтобы перемещаться, обустроиться на время своего концерта. Эти расходы на себя должны взять власти. А все остальное, песни в честь 80-летия Победы, должны быть от души. Это благодарность нашим ветеранам за то, что мы сегодня живы», — отметила Останина.

Она предложила убрать рекламу со всех каналов и поздравить всех ныне живущих ветеранов и детей войны. По словам депутата, это все должно происходить на благотворительных началах. Только тогда поздравления действительно будут проявлением патриотизма, памяти о наших героях.

Напомним, ранее стало известно, что в Калуге на День Победы выступят Чичерина и «ЧиЖ и Ко», которые получат по 6 млн рублей. Тем временем Александр Малинин и Александр Буйнов выступят во Всеволожске Ленинградской области, где бюджет праздника составляет 23,4 млн рублей.

«Для воспитания наших детей и молодежи нет худшего образца, как продажный и покупной патриотизм. Если ты поедешь петь за 7-8 миллионов, то грош тебе цена!» — подчеркнула депутат.

Она также добавила, что готова лично отправить обращение в Министерство культуры запрос о гонорарах артистов на 9 мая.

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«Знаю многие ее секреты»: Протеже Киркорова Маргарита Овсянникова дружит с невестой Лепса Авророй Кибой
Марго Овсянникова хранит секреты невесты Лепса Авроры Кибы
15 апреля 2025, 09:36

Маргарита Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

Бывшая звезда «Дома-2», а ныне муза Филиппа Киркорова Маргарита Овсянникова заявила, что хранит секреты юной невесты Григория Лепса Авроры Кибы.
Киба часто выходит в свет в компании Овсянниковой. Марго рассказала, что довольно близко общается с Авророй и считает себя её близкой подругой.

«С Авророй мы общаемся очень много, я знаю многие ее секреты, но ни за что, ни с кем ими не поделюсь, потому что я умею их хранить. Аврора совсем молоденькая девочка, ей всего 19 лет, но она уже многое прошла в жизни, поэтому очень повзрослела», — рассказала Овсянникова в беседе с изданием «Страсти».

Она добавила, что они с Кибой прекрасно понимают друг друга и всегда находят, о чём поговорить.

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* Запрещён в РФ
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«Проще было сбежать»: Нелли Ермолаева объяснила причины разрыва с мужем Алексеем Смагажевским
Нелли Ермолаева рассказала о причинах расставания с мужем Алексеем Смагажевским
15 апреля 2025, 09:11

Нелли Ермолаева (Фото: Инстаграм* @ermolaevanelly)

Не так давно телеведущая скандального проекта «Дом-2» рассталась с мужем, блогером Алексеем Смагажевским, за которого вышла замуж в 2023 году. Потом супруги помирились, но некоторая прохладца в их отношениях всё-таки осталась.
При этом телезвезда не озвучивает точную причину разрыва, как и обстоятельства последующего примирения. Однако в беседе с продюсером Георгием Иващенко в рамках его проекта «Переговорка» в эфире «Радио 1» 38-летняя Ермолаева рассказала о своём видении ситуации и поделилась некоторыми рецептами сохранения гармоничных отношений в браке.

«Если честно, не хотела комментировать эту историю. Чисто случайно нас застали вместе на мероприятии. Скажу так: во всех парах бывают разногласия, все мы не идеальные, не роботы. И это нормально», — сказала Нелли.

Она напомнила, что познакомилась с Алексеем, когда была уже взрослой, сформировавшейся личностью, у неё уже был ребёнок. Женщина в этом возрасте уже понимает, к чему стремится, чего хочет от жизни. И вот тут бывает сложно найти обоюдный компромисс, просто кайфовать от общения с любимым, от того, что просто находишься с ним рядом, откровенничала Ермолаева.

«Здоровый диалог — залог здоровых отношений. Мы не разговаривали, поэтому все, как снежный ком, покатилось. Он первый шел на примирение, а я была упертой. Это была гордыня, детская позиция. Мне проще было сбежать, уехать куда-то. У каждого же есть свои границы. Мне казалось, что я ничего такого не делала, а для него это была серьезная история», — вспоминала Нелли.

По её мнению, не нужно следовать модному правилу в отношениях и выбирать прежде всего себя. Как и слепо растворяться в своём партнёре, жить только его интересами. Ермолаева считает, что нужно заботиться о комфорте любимого, но и он в ответ должен проявлять такую же заботу и ответственность. Следует вместе строить планы, мечтать, путешествовать, строить отношения на партнёрстве и дружбе учитывая потребности и склонности друг друга, заключила звезда «Дома-2».

Напомним, Нелли и Алексей были в ссоре несколько месяцев. Сейчас они стараются как можно больше времени проводить вместе, посещают тренинги и мероприятия и стараются говорить друг с другом о самом главном, чтобы не копились взаимные обиды и недомолвки.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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