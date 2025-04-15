Кристина Орбакайте поделилась редкими кадрами в день 76-летия Аллы Пугачёвой

Кристина Орбакайте (Кадр из видео: Инстаграм* @orbakaite_k)
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР Алла Пугачёва отмечает свой 76-й день рождения. Одной из первых бывшую Примадонну поздравила её дочь Кристина Орбакайте, сопроводив пост в социальных сетях редкими архивными кадрами.
В своём телеграм-канале она разместила запись, возможно, стилизацию, но сделанную очень качественно. Своеобразный «фильм внутри фильма». Заснят видеомагнитофон (судя по надписи «play» в углу экрана). Начинается запись с радужной сетки, затем в кадре появляется Пугачёва, садится за рояль и, аккомпанируя сама себе, исполняет песню «Летние дожди».
Алла Пугачёва (Кадр из видео: Телеграм @orbakaite_k_telegram)
Похожим образом поздравил артистку и Игорь Николаев. Певец и композитор разместил в своей социальной сети запись, на которой Пугачёва исполняет его композицию «Близкие люди», впервые прозвучавшую на знаменитых «Рождественских встречах» в 1993 году.
К поздравлениям эстрадных звёзд, родных и близких присоединились и многочисленные поклонники, зрители и слушатели. Пользователи Сети желали певице здоровья и долгих лет и признавались, что для них она остаётся кумиром и звездой.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Алла Пугачёва (Кадр из видео: Телеграм @orbakaite_k_telegram)
«С Днём Рождения, Мама! Делюсь с вами архивной съёмкой песни «Эти летние дожди» в Швеции 1983 года!», — коротко подписала пост Кристина Орбакайте.
Похожим образом поздравил артистку и Игорь Николаев. Певец и композитор разместил в своей социальной сети запись, на которой Пугачёва исполняет его композицию «Близкие люди», впервые прозвучавшую на знаменитых «Рождественских встречах» в 1993 году.
К поздравлениям эстрадных звёзд, родных и близких присоединились и многочисленные поклонники, зрители и слушатели. Пользователи Сети желали певице здоровья и долгих лет и признавались, что для них она остаётся кумиром и звездой.
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«Концерт в Вильнюсе захотели отменить?»: Кристина Орбакайте может лишиться зарубежных заработков
* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов