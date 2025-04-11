«Сказать страшно!»: Соседи Пугачёвой с содроганием вспоминают празднования её дня рождения в деревне Грязь

Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)
Алла Пугачёва уже давно живёт за границей и больше не приезжает отмечать свои дни рождения в замок в деревне Грязь. Когда-то это было традицией, о чём до сих пор с ужасом вспоминают бывшие соседи певицы.
По словам местных жителей, по дорогам населённого пункта было невозможно не только проехать, но и пройти из-за огромного количества приехавших и припаркованных как попало машин. Поэтому сейчас они очень рады тому, что бывшая Примадонна уехала жить за границу.
Радовались только продавцы цветочного магазина, так как друзья и гости, приехавшие поздравить артистку, скупали их продукцию охапками. За день они обеспечивали торговой точке месячную выручку, сообщает NEWS.ru.
13 апреля народной артистке СССР исполнится 76 лет. Праздновать день рождения она будет, вероятно, на Кипре, где в последнее время живёт со своей семьёй.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Радовались только продавцы цветочного магазина, так как друзья и гости, приехавшие поздравить артистку, скупали их продукцию охапками. За день они обеспечивали торговой точке месячную выручку, сообщает NEWS.ru.
«Что тут творилось, когда у Аллы был день рождения, сказать страшно. Полно машин больших, вся дорога заставлена. Цветов накупали много. Она особенно любит желтые, но брали, конечно, не только их», — рассказала продавец.На последнее большое праздновании в честь 70-летия Пугачёвой гости действительно съезжались поздравить именинницу на лимузинах и микроавтобусах. Юбилей тогда посетили Филипп Киркоров, Николай Басков, Никас Сафронов, Дмитрий Медведев с женой Светланой, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие знаменитости. Торжество прошло в ресторане на Рублёвке, а жители деревни Грязь вывесили большой плакат с поздравительной надписью и разноцветными воздушными шариками.
13 апреля народной артистке СССР исполнится 76 лет. Праздновать день рождения она будет, вероятно, на Кипре, где в последнее время живёт со своей семьёй.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов