Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Сказать страшно!»: Соседи Пугачёвой с содроганием вспоминают празднования её дня рождения в деревне Грязь

«Сказать страшно!»: Соседи Пугачёвой с содроганием вспоминают празднования её дня рождения в деревне Грязь

Бывшие соседи Пугачёвой рады, что она не празднует дни рождения в деревне Грязь
Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Алла Пугачёва уже давно живёт за границей и больше не приезжает отмечать свои дни рождения в замок в деревне Грязь. Когда-то это было традицией, о чём до сих пор с ужасом вспоминают бывшие соседи певицы.
По словам местных жителей, по дорогам населённого пункта было невозможно не только проехать, но и пройти из-за огромного количества приехавших и припаркованных как попало машин. Поэтому сейчас они очень рады тому, что бывшая Примадонна уехала жить за границу.

Радовались только продавцы цветочного магазина, так как друзья и гости, приехавшие поздравить артистку, скупали их продукцию охапками. За день они обеспечивали торговой точке месячную выручку, сообщает NEWS.ru.

«Что тут творилось, когда у Аллы был день рождения, сказать страшно. Полно машин больших, вся дорога заставлена. Цветов накупали много. Она особенно любит желтые, но брали, конечно, не только их», — рассказала продавец.

На последнее большое праздновании в честь 70-летия Пугачёвой гости действительно съезжались поздравить именинницу на лимузинах и микроавтобусах. Юбилей тогда посетили Филипп Киркоров, Николай Басков, Никас Сафронов, Дмитрий Медведев с женой Светланой, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие знаменитости. Торжество прошло в ресторане на Рублёвке, а жители деревни Грязь вывесили большой плакат с поздравительной надписью и разноцветными воздушными шариками.

13 апреля народной артистке СССР исполнится 76 лет. Праздновать день рождения она будет, вероятно, на Кипре, где в последнее время живёт со своей семьёй.

Читайте также:

Дом уехавшей из России Аллы Пугачевой на Истре могут снести

«Пример очень страшный»: Захарова заявила, что Пугачева пренебрегла народной любовью

«Она ничем не рискует!»: Анна Калашникова не опасается за здоровье и жизнь Пугачёвой из-за препаратов


* Запрещённая в России социальная сеть
#дмитрий медведев
#юбилей
#дорога
#день рождения
#валентина матвиенко
#ссср
#жители
#киркоров
Экс-муж Ани Лорак Налчаджиоглу бросил третью жену и нашел новую девушку
11 апреля 2025, 10:39

Людмила Оверковская (Фото: Instagram* @overkovskaja)

Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу расстался с третьей женой Анастасией и уже нашёл новую возлюбленную Людмилу Оверковскую.
Слухи о том, что мужчина расстался со своей третьей женой, слухи ходили уже давно. Известно, что после долгих выяснений отношений в июле 2024 года девушка сделала аборт. Теперь же точно известно, что отношения между бывшими супругами закончены, так как Налчаджиоглу начал встречаться с фитнес-тренером Людмилой Оверковской. В Сети уже есть кадры, где девушка находится в объятиях Мурата.

Людмила подтвердила, что встречается с бизнесменом.

«Когда вы вместе тренируетесь, вы создаете не просто результат для тела, но и создаёте уникальную атмосферу доверия и поддержки. Вместе легче преодолевать трудности, мотивировать друг друга и, конечно, весело проводить время», — приводит издание «Страсти» слова Людмилы.

Мурат также был женат на визажисте Лилии. Их брак продлился всего несколько месяцев.

Читайте также:

«А теперь мой, как чужой»: Агата Муцениеце не приняла решение сына жить с Павлом Прилучным

«Возможно, были беспорядочные половые связи»: Дана Борисова рассказала о своих психологических проблемах

Ольга Бузова записала совместный трек с Надеждой Бабкиной

* Запрещён в РФ
#фитнес
#брак
#кадры
#мужчина
#отношения
#девушка
#аборт
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Филипп Киркоров назвал друзей и «братьев по цеху»
Киркоров сообщил, с кем у него сложились доверительные отношения в шоу-бизнесе
11 апреля 2025, 10:35

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм, @official_kirkorov)

Российский король поп-музыки Филипп Киркоров признался, что Игорь Крутой и Яна Рудковская - его единственные друзья, на которых он может всегда положиться. Слова певца приводит «Пятый канал».
«Есть братья по цеху, кого я люблю, — Коля Басков, Саша Буйнов. Из подруг моих ближайших — это Севиль, Люся Чеботина, Мари Краймбрери»,
— сообщил Киркоров на концерте в честь 75-летия Александра Буйнова в Государственном Кремлёвском дворце.
Также он уточнил, что с уважением относится к Евгению Петросяну, Юрию Николаеву и Льву Лещенко.
«Шоу-бизнес — это один цех. <…> Всё равно какая-никакая ревность есть. Там, где ревность есть, там нет дружбы. Там ни любви, ни дружбы»,
— заключил артист Киркоров.
Ранее композитор и певец Юрий Лоза заявил, что блогер Валя Карнавал никогда бы не поступила в вуз без блата. Так он прокомментировал сообщение о том, что девушка поступила в Финансовый университет при правительстве РФ без сдачи экзаменов.

Читайте также:

«Длились 48 часов»: внук Кадышевой и её невестка едва не умерли при родах

Эскортница Кристина Лекси обвинила экс-жену Паши Техника в публикации в Сети домашнего видео

«Возможно, были беспорядочные половые связи»: Дана Борисова рассказала о своих психологических проблемах
#певец
#бизнес
#композитор
#шоу
#артист
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Длились 48 часов»: внук Кадышевой и её невестка едва не умерли при родах
11 апреля 2025, 10:03

Габриелла Мерман (Фото: Instagram*, @gabriella_me)

Невестка Надежды Кадышевой Габриелла Мерман сообщила, что её роды проходили очень тяжело, была угроза её жизни и жизни сына Леонарда. Об этом Габриелла рассказала «СтарХит».
В интервью девушка призналась, что супруг даже не прилетел на роды в Германию.

По словам Мерман, роды длились 48 часов. Во время операции ребёнок едва не умер, была угроза жизни и для неё самой. Несмотря на обстоятельства, Григорий запрещал ей делать эпидуральную анестезию.
«Не знаю, как бы все прошло в государственной клинике, куда меня отправлял Гриша. Он мне ещё и запрещал делать эпидуральную анестезию, просто издевался, мол, так надо. И я до сих пор к нему прислушивалась! Потому что в моей модели семьи мужчина — почти бог», — призналась невестка Кадышевой.
Как выяснилось, Григорий даже не поздравил Габриеллу с рождением сына: он не позвонил ей после родов и не прислал цветы.

В 2025 году стало известно, что Григорий Костюк не участвует в жизни сына и не помогает финансово. Габриелла Мерман убеждена, что когда-то влюбилась в афериста, который бросил её беременную в ОАЭ без денег.

Читайте также:

«Жуткая картина»: Новые подробности о смерти Паши Техника

«Возможно, были беспорядочные половые связи»: Дана Борисова рассказала о своих психологических проблемах

«А теперь мой, как чужой»: Агата Муцениеце не приняла решение сына жить с Павлом Прилучным

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
#ребёнок
#семьи
#роды
#мужчина
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эскортница Кристина Лекси обвинила экс-жену Паши Техника в публикации в Сети домашнего видео
Экс-жена и последняя возлюбленная Паши Техника продолжают обвинять друг друга
11 апреля 2025, 10:00

Павел Ивлев/Паша Техник (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)

Скончавшегося в Таиланде рэпера Павла Ивлева, известного как Паша Техник, будут сегодня отпевать в храме Петра и Павла в Лефортово, а затем похоронят на Николо-Архангельском кладбище. Бывшая жена музыканта Ева Карицкая и его последняя возлюбленная Кристина Лекси продолжают грызню между собой, хотя тело покойного ещё даже не предано земле.
Карицкая обвинила Лекси, что та фактически уморила певца, вызвав скорую помощь только через три дня после того, как ему стало плохо. Якобы она и представители окружения Техника договорились не поднимать шум, чтобы не вызвать к себе повышенного интереса полиции.

Эскортница в своём телеграм-канале написала, что это всё ложь и хайп, а Ева выливает всю эту грязь лишь потому, что не может простить Кристине то, что Паша любил её. По словам Лекси, когда скорая помощь приехала забрать музыканта, он сам спустился к ним по лестнице и разговаривал с врачами.

Девушка также сообщила, что отправила маме рэпера видео, которое сегодня опубликовала Ева. Эскортница обвинила бывшую супругу музыканта в алчности.

«А за слитое наше хоум-видео спасибо бывшей жене. Которая зашла через его аккаунт и выложила у себя. За удаление просила деньги у Паши. Я удалила переписку только с собой‚ чтобы ты не читала наше личное с ним и не сходила с ума от того, как он меня любил. Остальные переписки все на месте. Паши нет, а ее волную только я», — написала Кристина Лекси.

По её словам, Ева Карицкая требовала с неё и Паши 500 тысяч рублей просто за то, чтобы оставить их в покое.

Читайте также:

«Жуткая картина»: Новые подробности о смерти Паши Техника

Лука Сафронов рассказал о финансовых трудностях семьи Паши Техника и общении с его матерью

Нарколог раскрыл, что убило Пашу Техника на самом деле


* Запрещённая в России социальная сеть
#деньги
#помощь
#скорая помощь
#видео
#техника
#шум
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Жуткая картина»: Новые подробности о смерти Паши Техника
Бывшая жена Паши Техника обвиняет последнюю возлюбленную в халатности
11 апреля 2025, 08:58

Паша Техник (Фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Ева Карицкая, экс-супруга известного рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), сделала громкое заявление о том, что его последняя возлюбленная, 28-летняя эскортница Кристина Лекси, управляла телефоном музыканта с 24 марта. Об этом пишет «‎Voice».
В этот день Паша Техник почувствовал себя плохо на вечеринке в Таиланде и, по словам Карицкой, именно Лекси записала последнее видео с рэпером, на котором он выглядел в тяжелом состоянии.

Карицкая утверждает, что Кристина не только не вызвала скорую помощь, когда Ивлеву стало плохо, но и попыталась решить проблему самостоятельно, пригласив специалиста для установки капельницы. Однако это не помогло, и только через три дня Паша был доставлен в больницу в критическом состоянии.

В своем Telegram-канале Ева опубликовала видео, на котором видно, как рэпер не реагирует на слова Лекси и падает на кровать. Она выразила недоумение по поводу поведения Кристины, которая, по ее словам, записывала видеопривет для мамы Ивлева, игнорируя его ухудшающееся состояние.

«Я даже вообразить себе не могу, если бы ему было плохо, еще записывать видеопривет маме. Быть веселой и спокойно наблюдать, как человек угасает на глазах. И ничего не предпринимать...» — написала Карицкая.

Ева также сообщила, что, приехав в Таиланд после ухудшения состояния бывшего мужа, она увидела «жуткую картину»: во дворе дома, где проживали Паша и Кристина, лежал матрас с кровью. Она предполагает, что несколько человек могли вступить в сговор, чтобы избежать ответственности за произошедшее.

Читайте также:

Лука Сафронов рассказал о финансовых трудностях семьи Паши Техника и общении с его матерью

«Возможно, были беспорядочные половые связи»: Дана Борисова рассказала о своих психологических проблемах

«А теперь мой, как чужой»: Агата Муцениеце не приняла решение сына жить с Павлом Прилучным
#помощь
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате