«Концерт в Вильнюсе захотели отменить?»: Кристина Орбакайте может лишиться зарубежных заработков

Кристина Орбакайте (Фото: кадр видео Instagram* @orbakaite_k)
Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, может потерять возможность зарабатывать за границей из-за проблем с концертами в Европе. Недавно она поделилась планами выступить в Литве, но местные власти задумались о запрете шоу. Ее карьера за рубежом оказалась под угрозой, а в России после отъезда матери из страны ситуация не лучше.
Жизнь Кристины давно связана с Америкой. Певица живет в США, выйдя замуж за бизнесмена Михаила Земцова — у него американское гражданство. У пары есть 13-летняя дочь Клавдия, которая учится в местной школе, а старший сын певицы Никита Пресняков теперь снимает клипы в Штатах после учебы в Нью-Йоркской киноакадемии.
В Россию Орбакайте прилетала лишь ради выступлений, но после ухода Пугачевой из страны ее концерты здесь свернулись.
Сейчас певица выступает в США, Израиле и Европе, но гастролей стало меньше, а гонорары упали до 30–50 тысяч долларов за частное шоу. В Европе ситуация осложняется: в Литве могут запретить скорое выступление Кристины.
Концерт в Вильнюсе Орбакайте должна была дать 31 мая на Pramogu arena. Теперь же не факт, что шоу состоится. Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас потребовал Кристину ясно высказаться о спецоперации на Украине, иначе выступление не состоится.
Если Литва решит отменить выступление, другие страны ЕС тоже могут закрыть Кристине сцену. Возможно, певица уже готова к такому исходу: 6 апреля она выложила ролик, в котором ходила из вагона в вагон в подземке Нью-Йорка и пела песню «Перелётная птица». Скорее всего, чтобы привлечь внимание иностранцев, которые могли о ней не слышать.
Между тем Алла Пугачева, живущая в Израиле, открыто критикует Россию, называя россиян «холопами и рабами». 8 апреля дипломат российского МИДа Мария Захарова заявила, что Пугачева пренебрегла любовью россиян. Она указала, что народная любовь явление уникальное в отличие от успешности, известности и популярности.
Кристина же пока молчит о политике, в отличие от матери.
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В Россию Орбакайте прилетала лишь ради выступлений, но после ухода Пугачевой из страны ее концерты здесь свернулись.
Кристина Орбакайте с семьей (Фото: кадр видео Instagram* @orbakaite_k)
Сейчас певица выступает в США, Израиле и Европе, но гастролей стало меньше, а гонорары упали до 30–50 тысяч долларов за частное шоу. В Европе ситуация осложняется: в Литве могут запретить скорое выступление Кристины.
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Концерт в Вильнюсе Орбакайте должна была дать 31 мая на Pramogu arena. Теперь же не факт, что шоу состоится. Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас потребовал Кристину ясно высказаться о спецоперации на Украине, иначе выступление не состоится.
«Я видел фотографию, где Орбакайте принимает награду от Путина, но позиция относительно ситуации на Украине сейчас важнее. Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности», — передает «Комсомольская Правда» слова Палуцкаса
Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* @orbakaite_k)
Если Литва решит отменить выступление, другие страны ЕС тоже могут закрыть Кристине сцену. Возможно, певица уже готова к такому исходу: 6 апреля она выложила ролик, в котором ходила из вагона в вагон в подземке Нью-Йорка и пела песню «Перелётная птица». Скорее всего, чтобы привлечь внимание иностранцев, которые могли о ней не слышать.
Между тем Алла Пугачева, живущая в Израиле, открыто критикует Россию, называя россиян «холопами и рабами». 8 апреля дипломат российского МИДа Мария Захарова заявила, что Пугачева пренебрегла любовью россиян. Она указала, что народная любовь явление уникальное в отличие от успешности, известности и популярности.
Кристина же пока молчит о политике, в отличие от матери.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева