Ксения Бородина оказалась в Дагестане во время второй волны потопа
Во время отдыха Ксении Бородиной с семьей в Дагестане на регион обрушился сильный ливень, что стало причиной наводнения в регионе. Об этом телеведущая рассказала в своих социальных сетях.
Дагестан с конца марта пытается оправиться от ударов стихии — проливные дожди спровоцировали паводки. Несмотря на это, Ксения Бородина приняла провести отпуск именно здесь: компанию ей составили муж Николай Сердюков и дочь Теона.
Насыщенная программа с осмотром местных достопримечательностей и экстримальными развечениями обещала стать частью незабываемого отпуска. Однако регион вновь накрыла водная стихия. Сильные дожди привели к паводкам. Многие писали Ксении об опасной ситуации в Дагестане. Сама девушка отмечала, что подобные сообщения «бодряка» не добавляют. После возвращения из горных районов ведущая своими глазами увидела последствия стихии. В своем личном блоге телеведущая выразила сочувствие местным жителям.
