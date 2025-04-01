Ксения Собчак опубликовала фото с Владимиром Познером

Владимир Познер и Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)
Ксения Собчак опубликовала фото с журналистом Владимиром Познером, сделанные во время ее недавней поездки в Китай.
1 апреля 2025 года Владимиру Познеру исполнился 91 год.
По последним данным, Познер большую часть своей жизни проводит в России, а за границу ездит ради гастролей или съемок. На публике мужчина практически не появляется.
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«Дорогой Владимир Владимирович! Очень вас люблю и ценю каждую минуту, проведенную рядом с вами», — написала Собчак в Telegram-канале.
Владимир Познер и Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)Владимир Познер и Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)Ранее ходили слухи, что Познер покинул Россию после начала СВО, его авторскую программу «Познер» сняли с эфира Первого канала. Тем не менее журналист публично свое мнение о российской спецоперации он не высказывал.
По последним данным, Познер большую часть своей жизни проводит в России, а за границу ездит ради гастролей или съемок. На публике мужчина практически не появляется.
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Элина Позднякова