Познер раскритиковал предложение о запрете в России продажи алкоголя до 21 года

Владимир Познер (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал предложение главы Следственного комитета России Владимира Бастрыкина о введении запрета на продажу алкоголя лицам младше 21 года. Об этом пишет издание «Абзац».
Отмечается, что Познер раскритиковал эту идею, поскольку она, по его словам, не будет иметь эффекта. Он подчеркнул, что больше должен волновать вопрос, почему в стране такой высокий уровень алкоголизма.
По словам журналиста, метод, предложенный Бастрыкиным, не позволит добиться перелома. А проблема алкоголизма «серьёзная и совершенно не новая».
Также телеведущий подчеркнул, что запреты не позволят решить проблему.
Ранее в этот день председатель СК РФ предложил запретить продажу всех алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года. По словам Бастрыкина, такая инициатива позволит избежать алкоголизма среди молодых людей.
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По словам журналиста, метод, предложенный Бастрыкиным, не позволит добиться перелома. А проблема алкоголизма «серьёзная и совершенно не новая».
Также телеведущий подчеркнул, что запреты не позволят решить проблему.
Ранее в этот день председатель СК РФ предложил запретить продажу всех алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года. По словам Бастрыкина, такая инициатива позволит избежать алкоголизма среди молодых людей.
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Анастасия Чинкова