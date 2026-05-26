Ксения Собчак вышла из ресторанного бизнеса после долгов и судов
Ксения Собчак окончательно вышла из состава учредителей ресторанного бизнеса ООО «Манила». Телеведущая решила закрыть для себя эту историю после череды финансовых проблем и судебных разбирательств. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Ранее сообщалось, что у компании образовалась налоговая задолженность почти на 2 миллиона рублей. Кроме того, ресторан проиграл суд по поставкам, а также сталкивался с исками, связанными с товарным знаком.
Изначально проект Ксения Собчак запускала вместе с ресторатором Антоном Пинским, однако он покинул бизнес ещё в 2025 году. Теперь, судя по всему, телеведущая полностью завершила своё участие в ресторанном проекте.
