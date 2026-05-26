«Я нисколько не жалею»: Волочкова призналась, что сбежала с последнего звонка

26 мая 2026, 16:53

Волочкова пропустила последний школьный звонок из-за экзамена в Мариинский театр

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не присутствовала на своём последнем звонке после окончания общеобразовательной школы.





В беседе с Общественной Службой Новостей экс-прима Большого театра пояснила, что у неё не нашлось ни одной свободной минуты, чтобы посетить последнюю школьную линейку. Главной причиной артистка назвала вступительный экзамен в Мариинский театр, который проходил у неё в дни школьных выпускных.

«Я сбежала с линейки на экзамен. Решалась моя судьба, поэтому я нисколько не жалею о том, что меня не было на школьном последнем звонке. Зато я поступила в лучший театр нашей страны, а это куда более значимое воспоминание, чем последний звонок», — заявила Волочкова.