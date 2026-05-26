«Я нисколько не жалею»: Волочкова призналась, что сбежала с последнего звонка
Волочкова пропустила последний школьный звонок из-за экзамена в Мариинский театр
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не присутствовала на своём последнем звонке после окончания общеобразовательной школы.
В беседе с Общественной Службой Новостей экс-прима Большого театра пояснила, что у неё не нашлось ни одной свободной минуты, чтобы посетить последнюю школьную линейку. Главной причиной артистка назвала вступительный экзамен в Мариинский театр, который проходил у неё в дни школьных выпускных.
«Я сбежала с линейки на экзамен. Решалась моя судьба, поэтому я нисколько не жалею о том, что меня не было на школьном последнем звонке. Зато я поступила в лучший театр нашей страны, а это куда более значимое воспоминание, чем последний звонок», — заявила Волочкова.При этом балерина отметила, что успела побывать на последнем звонке в танцевальном училище.