Достижения.рф

«Уже объявляли»: Анна Семенович рассказала, как проспала свой последний звонок

Семенович рассказала, что тренировки помешали ей попасть на последний звонок
Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Певица Анна Семенович рассказала, что едва не пропустила собственный последний звонок.



В беседе с Общественной Службой Новостей артистка сообщила, что причиной послужили интенсивные занятия фигурным катанием.

«У меня выпуск совпал с тяжёлыми тренировками по фигурному катанию. После нескольких дней изнурительных прогонов я пришла домой и уснула. Проснулась утром, когда последний звонок был в самом разгаре, побежала в школу и кое-как успела к моменту, когда уже объявляли мою фамилию», — рассказала Семенович.
Звезда призналась, что вбежала в зал, когда ведущий уже называл её имя. Класс и учителя встретили её громким смехом и овациями. Под эти звуки Анна и получила свой аттестат.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0