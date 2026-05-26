«Уже объявляли»: Анна Семенович рассказала, как проспала свой последний звонок
Певица Анна Семенович рассказала, что едва не пропустила собственный последний звонок.
В беседе с Общественной Службой Новостей артистка сообщила, что причиной послужили интенсивные занятия фигурным катанием.
«У меня выпуск совпал с тяжёлыми тренировками по фигурному катанию. После нескольких дней изнурительных прогонов я пришла домой и уснула. Проснулась утром, когда последний звонок был в самом разгаре, побежала в школу и кое-как успела к моменту, когда уже объявляли мою фамилию», — рассказала Семенович.Звезда призналась, что вбежала в зал, когда ведущий уже называл её имя. Класс и учителя встретили её громким смехом и овациями. Под эти звуки Анна и получила свой аттестат.