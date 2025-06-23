«Кто она такая?!»: Виктория Боня высказалась о Ларисе Долиной

23 июня 2025, 14:28

Виктория Боня раскритиковала поведение Ларисы Долиной

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Российская телеведущая Виктория Боня возмутилась грубому общению эстрадной певицы Ларисы Долиной с журналисткой. Произошедший инцидент модель обсудила в новом выпуске своего шоу «Злые языки».





Народная артиска России Долина подверглась общественному суждению после резких высказываний на одном мероприятии, где она жёстко потребовала общаться лишь с ней, а не переключать внимание на других. Виктория Боня не оставила данную ситуацию без внимания и заявила, что звёзды большой величины не ведут себя так, а спокойно реагируют на неудобные вопросы.

«На самом деле бабка противная. Почему она стала такой склочной?!» — возмутилась актриса.