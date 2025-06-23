«Бред и небылицы»: певец Матвеев раскритиковал блогеров, рассказывающих о Киркорове

23 июня 2025, 13:31

Певец Матвеев заявил, что блогеры пишут неправду о здоровье Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: Instagram*, @fkirkorov)

Многое, что пишут и рассказывают о здоровье народного артиста РФ Филиппа Киркорова, является неправдой. Об этом NEWS.ru сообщил певец Александр Матвеев, которого некоторые СМИ называют «внебрачным сыном Бедроса Киркорова».





По его словам, артист часто подвергался критике, но стоило ему на некоторое время исчезнуть из поля зрения общественности, как появилась ложная информации о его здоровье.

«Блогеры несут бред и сочиняют небылицы. Недоброжелатели пытаются скинуть Киркорова со звёздного олимпа, свергнуть короля с трона, принизить его значимость. <…> Киркоров — главная звезда страны, и что бы с ним не происходило, это вызывает интерес. Без него скучно», — заявил Матвеев.