«Тебя облапошили»: Гордон обратилась к Овсянниковой

23 июня 2025, 12:34

Катя Гордон высказалась о действиях экс-участницы «Дом 2»

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Общественный деятель Екатерина Гордон высказалась о поступках экс-участницы реалити-шоу «Дом 2» Маргариты Овсянниковой. Слова юриста приводит Telegram-канал «Звездач».





Маргарита Овсянникова на прошедшем концерте Димы Билана устроила настоящий перфоманс, взлетев на воздушных шарах над сценой. Однако активистка Гордон не оценила яркого выступления певицы и заявила что её попытки прославиться бесполезны. Екатерина сказала, что ей жаль девушку, которую «за бабки везде водят».

«Говорит чушь, выглядит фриково, отталкивает… И все без исключения за ее спиной закатывают глаза. Марго… Девочка моя, не ты всех облапошила, а тебя. Отфильтруй свою речь, свой пиар и свое творчество», — высказалась Гордон.